Кремль отказался сравнивать работу разведок России и США

Москва. 28 июля. ИНТЕРФАКС - В Кремле сочли неблагодарным делом сравнивать работу российских и американских спецслужб, указав, что у России много поводов гордиться своими разведчиками и контрразведчиками.

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в ходе общения с журналистами в среду спросили, согласны ли в Кремле с утверждением президента США Джозефа Байдена о том, что американские спецслужбы гораздо лучше российских, и с его словами, что это сильно беспокоит президента РФ Владимира Путина.

"Американские спецслужбы работают у нас, и, конечно, это нас беспокоит. Это было испокон веков и это не прекращается. И, конечно, американские спецслужбы очень сильные, и разведка у них очень сильная. Но утверждать, кто сильнее, кто слабее, наверное, дело неблагодарное. Естественно, странно было бы, если бы глава американского государства своим разведчикам говорил другое что-то", - заявил Песков.