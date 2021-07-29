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Интерфакс-АВН

Российские военные провели под Калининградом учения с развертыванием комплексов "Искандер"

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Искандер-М
Загрузка ракеты транспортно-заряжающей машиной на самоходную пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
Источник изображения: Сергей Орлов/РИА "Новости"

Москва. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" отработали уничтожение важных объектов условного противника на учениях в Калининградской области, сообщает в среду пресс-служба Балтийского флота (БФ).

"В рамках плановой тренировки ракетчики выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также боевые расчеты отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

По данным пресс-службы, к участию в учении было привлечено более 100 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

В 2016 году стало известно, что в составе Балтфлота в Калининградской области сформирован 11-й армейский корпус.

В мае 2018 года сообщалось о перевооружении с комплексов "Точка-У" на современные "Искандер-М" ракетной бригады в городе Черняховск (Калининградская область)

В сообщении Балтфлота говорится, что "Искандер-М" способен с высокой точностью поражать цели на расстоянии до 500 км.

В материалах Минобороны РФ, опубликованных 23 декабря 2020 года в ведомственной газете "Красная Звезда", отмечалось, что "Искандер-М" оснащается крылатыми ракетами большой дальности. Наряду с морскими крылатыми ракетами "Калибр" и авиационными Х-101, ракеты комплекса "Искандер-М" были упомянуты в разделе "Стратегические неядерные силы".

Комплекс "Искандер-М" стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

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