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Известия.ru

В РФ создали систему для проверки контента на запрещенную информацию

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Источник изображения: Фото: Pixabay

В России разработали систему, которая позволит проверить контент на наличие запрещенной информации. Система предназначена для СМИ, политиков и блогеров. Она поможет избежать административной и уголовной ответственности за опубликованную до запрета информацию. Проект был представлен на интенсиве «Архипелаг 2121».

Авторы проекта отметили, что система законодательства постоянно развивается и информация со временем может становиться запрещенной. Речь идет о старых постах, публикациях в социальных сетях и статьях, которые были написаны давно, а сейчас могут нести риски административной и уголовной ответственности для автора, сообщили «Известиям» в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

Для решения проблемы команда студентов Ульяновского государственного технического университета разработала Content Checker. Сервис может выкачать контент за определенный период и проверить его на наличие запрещенной информации в соответствии с законодательством. По итогам проверки будет выдан отчет с проблемными публикациями. Их предложат удалить или отредактировать.

Проверка работает на основе графематического анализа. Он будет учитывать более 5 тыс. лингвистических правил. Точность системы — 95%.

Сейчас разработан прототип сервиса. Стоимость проверки пока не раскрывается. Первые контракты на использование сервиса создатели планируют заключить осенью. Предполагаемая годовая выручка — 50 млн рублей в год.

По словам разработчиков, прямых аналогов и конкурентов в России проект не имеет.

«В последующем мы его легко можем дополнить алгоритм проверками на ненормативную лексику, оскорбления чувств верующих, антисемитизм и прочие национализмы. Перечень фильтрации открыт и может быть сконфигурирован под различные запросы клиентов», — рассказал один из создателей Денис Ефремов.

Ранее, 22 июля, стало известно, что мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы снова оштрафовал Facebook и Telegram за неудаление запрещенной российским законодательством информации. Facebook оштрафовали на 6 млн рублей, а мессенджер на 11 млн.

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Страны
Россия
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1 комментарий
№1
29.07.2021 08:19
Цитата, q
Точность системы — 95%.

:)))))))))))))))))))))))))
Универсальных критериев оценки качества результата для ML и ИИ систем не существует. Каждый разработчик систем задает их сам для своей системы, если пользуется opensource библиотеками, то опирается в оценке на заложенные в них механизмы.

Цитата, q
По словам разработчиков, прямых аналогов и конкурентов в России проект не имеет.

:)))))))))))))))))))))))))))))
Ребятам надо посетить Яндекс, а ещё почитать Хабр.
Я сам имею патент на NLP ML собственной разработки, который, по сути, является прямым аналогом тому, что здесь сейчас написано - только исходное назначение выбор ключевых слов из сырого текста на русском языке.

Уверяю товарищей из Ульяновского государственного технического университета, что аналогов в стране не мало, просто не все за гос счет это делают...

Но блин, даже Яндекс не задирается на 95%, а говорит о сдвиге данных (data shift), с которым они не могут эффективно справляться. Они открыли сразу несколько datasets, но в частности в NLP это связано с отклонениями от классических текстов, текстов и стилей, которыми излагают свои мысли люди в комментариях, блогах и соц сетях.
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