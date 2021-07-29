В РФ создали систему для проверки контента на запрещенную информацию

В России разработали систему, которая позволит проверить контент на наличие запрещенной информации. Система предназначена для СМИ, политиков и блогеров. Она поможет избежать административной и уголовной ответственности за опубликованную до запрета информацию. Проект был представлен на интенсиве «Архипелаг 2121».

Авторы проекта отметили, что система законодательства постоянно развивается и информация со временем может становиться запрещенной. Речь идет о старых постах, публикациях в социальных сетях и статьях, которые были написаны давно, а сейчас могут нести риски административной и уголовной ответственности для автора, сообщили «Известиям» в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

Для решения проблемы команда студентов Ульяновского государственного технического университета разработала Content Checker. Сервис может выкачать контент за определенный период и проверить его на наличие запрещенной информации в соответствии с законодательством. По итогам проверки будет выдан отчет с проблемными публикациями. Их предложат удалить или отредактировать.

Проверка работает на основе графематического анализа. Он будет учитывать более 5 тыс. лингвистических правил. Точность системы — 95%.

Сейчас разработан прототип сервиса. Стоимость проверки пока не раскрывается. Первые контракты на использование сервиса создатели планируют заключить осенью. Предполагаемая годовая выручка — 50 млн рублей в год.

По словам разработчиков, прямых аналогов и конкурентов в России проект не имеет.

«В последующем мы его легко можем дополнить алгоритм проверками на ненормативную лексику, оскорбления чувств верующих, антисемитизм и прочие национализмы. Перечень фильтрации открыт и может быть сконфигурирован под различные запросы клиентов», — рассказал один из создателей Денис Ефремов.

Ранее, 22 июля, стало известно, что мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы снова оштрафовал Facebook и Telegram за неудаление запрещенной российским законодательством информации. Facebook оштрафовали на 6 млн рублей, а мессенджер на 11 млн.