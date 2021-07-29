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Известия.ru

В ЕКА рассказали о проблемах при полете модуля «Наука» к МКС

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба ГК «Роскосмос»

При полете российского модуля «Наука» к Международной космической станции (МКС) возникло несколько проблем. Об этом 28 июля рассказали в Европейском космическом агентстве (ЕКА), отметив, что сейчас нюансы устранены.

Так, в ЕКА сообщили, что после раскрытия солнечных батарей и антенн модуля подмосковный Центр управления полетами (ЦУП) потерял телеметрию с «Наукой».

«Сбой был зафиксирован, когда модуль не выполнил первое включение двигателя, направленное на поднятие его орбиты. <…> Неопределенность усилилась устранением неполадок в системе сближения «Курс» на «Науке», — говорится в сообщении, которое цитирует «РИА Новости».

При этом в ЕКА отметили, что есть гарантии того, что модуль сможет достичь станции самостоятельно, опираясь только на собственные системы.

Ранее, 26 июля, сообщалось, что Россия отстыковала модуль «Пирс» от модуля «Звезда» на МКС.

«Пирс» освободил место для многофункционального лабораторного модуля «Наука», который 21 июля был запущен с космодрома Байконур и выведен на околоземную орбиту. Тогда же сообщалось, на станции в Барнауле во время запуска «Науки» временно пропала телеметрия.

По официальным данным «Роскосмоса», стыковка запланирована на 29 июля.

За счет «Науки» увеличится площадь российского сегмента станции. Кроме того, будут собраны рабочие места с универсальными креплениями для научной аппаратуры, которые позволят легко менять оборудование, необходимое для экспериментов.

Модуль «Наука» начали строить в Центре Хруничева в 1995 году в качестве наземного дублера первого модуля МКС «Заря», тогда как модуль «Пирс» был запущен и пристыкован к МКС в 2001 году. Он использовался для выходов экипажей в открытый космос с российского сегмента станции.

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Страны
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
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