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Российская газета

Шойгу: Российско-белорусские учения "Запад-2021" носят оборонительный характер

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Сергей Михеев/РГ
Сергей Михеев/РГ.

Для отработки действий по обеспечению военной безопасности на западных рубежах в сентябре будет проведено совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2021". Для участия в нем приглашены все страны ШОС. Это учение носит исключительно оборонительный характер и не направлено против какой-либо страны или союза, заявил в среду глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу на совещании в Душанбе министров обороны стран-участниц Шанхайской Организации Сотрудничества

Шойгу особо подчеркнул, что Россия "никогда не призывала и не призывает к возрождению блоковой идеологии и противостоянию по оси "Восток - Запад". "Мы выступаем за сбалансированное развитие взаимодействия в оборонной сфере, обеспечивающее своевременное, адекватное, а главное - эффективное реагирование на весь спектр угроз безопасности", - сказал российский министр.

Он назвал важным аспектом международной стабильности урегулирование региональных конфликтов. "Активно содействуем этому процессу. Наглядные примеры - Сирия и Нагорный Карабах", - заявил Шойгу.


Юрий Гаврилов

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