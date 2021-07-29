Miecznik: польские фрегаты станут реальностью?

В ближайшие годы польский флот может вооружиться отечественными фрегатами. Вчера, 27 июля, портал defence24.pl сообщил о том, что министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал контракт на поставку трёх кораблей польским ВМС.

Контракт подписан с консорциумом PGZ-Miecznik, в состав которого входит оборонный холдинг Polska Grupa Zbrojeniowa SA, а также верфи PGZ Stocznia Wojenna Sp. Z и Remontowa Shipbuilding SA. По предварительным оценкам, стоимость постройки трёх фрегатов с пакетом вооружения и логистической поддержки составит порядка 8 млрд злотых ($2 млрд). В зависимости от окончательного облика кораблей их стоимость может возрасти до 10 млрд злотых.

Мариуш Блащак подписывает контракт в рамках проекта Miecznik Источник изображения: defence24.pl

В рамках первого этапа работ консорциум PGZ-Miecznik проанализирует три проекта от зарубежных партнёров (Великобритании, Испании и Германии). В конце текущего-начале следующего года будет выбран оптимальный вариант корабля для ВМС Польши. Первый из фрегатов проекта Miecznik планируется спустить на воду уже к 2025 году.

Сейчас ВМС Польши располагают двумя фрегатами типа Oliver Hazard Perry, полученными из США в 2000 и 2002 годах. Новые корабли должны заменить американские фрегаты.