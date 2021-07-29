Войти
WarSpot

Miecznik: польские фрегаты станут реальностью?

355
0
0
Источник изображения: warspot.ru

В ближайшие годы польский флот может вооружиться отечественными фрегатами. Вчера, 27 июля, портал defence24.pl сообщил о том, что министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал контракт на поставку трёх кораблей польским ВМС.

Контракт подписан с консорциумом PGZ-Miecznik, в состав которого входит оборонный холдинг Polska Grupa Zbrojeniowa SA, а также верфи PGZ Stocznia Wojenna Sp. Z и Remontowa Shipbuilding SA. По предварительным оценкам, стоимость постройки трёх фрегатов с пакетом вооружения и логистической поддержки составит порядка 8 млрд злотых ($2 млрд). В зависимости от окончательного облика кораблей их стоимость может возрасти до 10 млрд злотых.

Мариуш Блащак подписывает контракт в рамках проекта Miecznik

Источник изображения: defence24.pl

В рамках первого этапа работ консорциум PGZ-Miecznik проанализирует три проекта от зарубежных партнёров (Великобритании, Испании и Германии). В конце текущего-начале следующего года будет выбран оптимальный вариант корабля для ВМС Польши. Первый из фрегатов проекта Miecznik планируется спустить на воду уже к 2025 году.

Сейчас ВМС Польши располагают двумя фрегатами типа Oliver Hazard Perry, полученными из США в 2000 и 2002 годах. Новые корабли должны заменить американские фрегаты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Испания
Польша
США
Компании
Remontowa Shipbuilding
Проекты
Oliver Hazard Perry
Похожие новости
27.07.2021
В Грузии начались учения Agile Spirit 2021 с участием военнослужащих 12 стран-членов НАТО
05.08.2020
Крылато-ракетный запах «Морского бриза»
25.11.2019
Арктика должна быть зоной согласия, а не противостояния
25.11.2013
Невидимый фронт вооруженной борьбы
08.09.2008
ЧФ проигрывает "натовским" кораблям. Мы продолжаем терять свои позиции в Черноморском бассейне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.07 12:53
  • 26
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 29.07 12:31
  • 970
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.07 12:10
  • 4
Джефф Безос предложил покрыть расходы NASA в обмен на контракт в лунной программе
  • 29.07 12:09
  • 49
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 29.07 11:41
  • 163
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 29.07 11:35
  • 11
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 29.07 11:24
  • 4
Пусковую установку МБР впервые переправили через реку на пароме
  • 29.07 10:25
  • 299
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 29.07 09:46
  • 12
АПЛ спецназначения "Белгород" завершила первый этап испытаний
  • 29.07 08:57
  • 354
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 29.07 08:19
  • 1
В РФ создали систему для проверки контента на запрещенную информацию
  • 29.07 08:16
  • 1
В Федерации космонавтики заявили, что у «Науки» есть лишь одна попытка стыковки с МКС
  • 29.07 05:49
  • 114
Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на МиГ-35
  • 29.07 04:50
  • 1
Наш ответ английскому флоту
  • 29.07 01:44
  • 8
В России начали разработку нового стелс-истребителя пятого поколения