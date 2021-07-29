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Военно-промышленный курьер

Китай зовет Россию обороняться в космосе

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Источник изображения: vpk-news.ru

Китай и Россия должны решительно отреагировать на вовлечение Соединенными Штатами космического пространства в военное противостояние крупных держав и сопротивляться созданию американцами вместе с их союзниками усовершенствованного радарного средства для глубокого космоса (Deep Space Advanced Radar Capability, DARC).

Такой призыв опубликован в китайской газете «Хуаньцю шибао».

По сообщениям американских и британских СМИ, говорится в редакционной статье «Хуаньцю шибао», США готовятся к созданию нового радарного комплекса DARC. Для этого проекта планируется строительство РЛС в Техасе, Великобритании и Австралии. Среди них на базе в Соединенном Королевстве собираются разместить около 16 больших спутниковых антенн диаметром 15 метров. Эти радары будут способны обнаруживать цель размером с футбольный мяч в дальнем космосе на расстоянии 36 тыс. км. Как утверждают американские и британские военные чиновники, DARC — необходим для «безопасности космоса».

«Чтобы эта причина казалась более обоснованной, они обвинили Китай и Россию в проведении в космосе «безответственных и безрассудных» испытаний противоспутникового оружия и заявили, что им необходимо понимать, что происходит в самых темных уголках космического пространства», — цитирует Eadaily газету.

По ее мнению, это серьезный шаг, который может еще больше изменить направление глобального военного соперничества. Отмечается, что «основная цель США и их союзников в разработке DARC, очевидно, состоит в том, чтобы подготовиться к этой войне и сдерживать Китай и Россию».

«Пекин и Москва должны решительно противодействовать такому вовлечению космического пространства в военное противостояние крупных держав и сопротивляться созданию DARC США и их союзниками. Обе страны должны разоблачить бесстыдную практику США по дальнейшей эскалации потенциальной космической войны, мотивируя это защитой от угроз Китая и России. Если США будут настаивать на своем, Китаю и России придется принять соответствующие контрмеры и добиться того, чтобы безрассудный план Америки закончился стратегической неудачей», — подчеркивает издание.

Вместе с тем, в Китае обращают внимание на то, что установление космической гегемонии для Соединенных Штатов намного труднее, чем реализация гегемонии на суше и на море.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Китай
Россия
США
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