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Известия.ru

Шойгу заявил о провале миссии США в Афганистане

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Источник изображения: Фото: TASS/EPA/Jalil Rezayee

Миссия Соединенных Штатов в Афганистане провалилась, а ситуация в стране практически вышла из-под контроля официального Кабула. Об этом в среду, 28 июля, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Развитие событий в приграничных северных районах страны и массовый исход афганцев на территории Таджикистана и Узбекистана показывают, что договоренности между США и исламским движением талибов (радикальное движение, запрещено в РФ. — Ред.) не выполняются», — сказал он в ходе совещания министров обороны стран — участниц ШОС.

По словам Шойгу, ситуация в стране стремительно деградирует, практически выйдя из-под контроля властей, причем движение «Талибан» контролируют большую часть территории Афганистана.

Кроме того, российский министр указал на беспокойство по поводу усиления в стране позиций ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) и других, что в свою очередь повлекло увеличение угрозы их проникновения в соседние государства.

«Таким образом, вынуждены констатировать, что миссия США и НАТО в Афганистане провалилась», — цитирует «РИА Новости» главу Минобороны РФ.

Ранее в этот день Шойгу заявил, что российская 201-я военная база окажет военную помощь Таджикистану, если безопасность этой страны будет под угрозой в связи с событиями в соседнем Афганистане.

Накануне боевики движения «Талибан» обесточили столицу Афганистана Кабул. Уточнялось, что талибы взорвали линию электроснабжения в районе Килагай провинции Баглан. Это повлияло на энергоснабжение Кабула. Кроме того, талибы взяли под контроль ряд пунктов на границе с Таджикистаном. В Москве также выражали опасения из-за вероятной активизации террористов ИГ (организация запрещена в РФ) в Афганистане.

24 июля президент США Джо Байден и афганский лидер Ашраф Гани согласились, что наступление талибов противоречит объявленной движением поддержке политического урегулирования в стране. Лидеры выразили сожаление по поводу гибели афганцев, разграбления, поджога зданий и разрушения инфраструктуры.


22 июля замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что север Афганистана стремительно превращается в новую горячую точку, и это одно из последствий вывода войск США. До этого, 16 июля, глава ведомства Сергей Лавров указал на деградацию ситуации в Афганистане. Он подчеркнул, что с уходом американских военнослужащих террористические организации укрепили в регионе свои позиции, а наркопроизводство достигло рекордных высот.

США в настоящее время выводят из Афганистана своих военных, которые находились в стране с 2001 года. Вывод войск начался в начале мае, завершить его планируют до конца августа. Вашингтон оставит в Кабуле около 1 тыс. военных для охраны дипломатов и аэропорта.

На этом фоне аналитики и политологи спрогнозировали резкое ухудшение ситуации в стране.

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