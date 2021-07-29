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Российская газета

Для Су-57 разработают речевое управление

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Источник изображения: rg.ru

Военные летчики смогут управлять многофункциональным истребителем пятого поколения Су-57 с помощью глаз и речи. Для этого развивают специальные программы.

Как рассказал журналу "Арсенал Отечества" начальник отдела кабин ОКБ "Сухой" Никита Дорофеев, зрачок у человека постоянно движется, сканирует пространство, но человек этого не замечает, пишет РИА Новости. И уже есть прототипы такой системы. После небольшой тренировки можно взглядом нажимать кнопки, выбирать индикационные кадры, которые отображаются на многофункциональных экранах в кабине истребителя. Сотрудник ОКБ "Сухой" отметил, что пока данный метод хорошо действует на стенде, в полете все сложнее.

Специалисты работают еще над одной возможностью управления самолетом - с помощью речи. Систему учат понимать не конкретные заученные фразы, а контекст. Все это делается для того, чтобы летчику в процессе боя не нужно было вспоминать фразу. Как добавил Никита Дорофеев, в Су-57 система дополненной реальности будет совмещаться с системой технического зрения - оптических камер, в том числе в инфракрасном диапазоне. Их расположат в различных частях самолета.


Светлана Цыганкова

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Продукция
ПАК ФА
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Сухой ПАО
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Истребитель 5 поколения
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