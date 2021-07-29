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Российская газета

Собирать истребители Сухого будут в дополненной реальности

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Источник изображения: rg.ru

На авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре приступили к проработке пилотного проекта по сборке и покраске самолетов и проведения технического контроля с использованием технологий дополненной реальности (Augmented reality, AR).

По словам ведущего программиста предприятия Валерия Тимохина, в настоящий момент данные разработки уже применяют для технического контроля, задача которого - выявить возможные отклонения на первых этапах сборки. Речь идет об использовании специальных AR-устройств, которые будут отображать документацию и подсказки при сборке элементов воздушного судна и контроле.

Еще одно новшество - применение проекторов для более точной покраски самолетов.

- На Су-57 применяется пиксельная покраска, и очень важно, чтобы окрашенные пиксели не залезали за свои границы. Наша технология позволит установить несколько проекторов в удобное для маляров положение. Через них на самолет спроецируются контуры покраски, - сообщил Валерий Тимохин ТАСС.

Отметим, что AR-технологии уже используются военными как в России, так и в других странах. К примеру, в США разработали систему обучения летчиков воздушному бою. Наши специалисты проводят испытания шлема с элементами дополненной реальности для пилотов Су-57, новые технологии должны облегчить как управление самолетом, так и наведение на цель.

Как уже писала "РГ", ранее стало известно, что на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре также будут собирать истребитель пятого поколения Checkmate (Су-75). Именно на этом предприятии собрали полноразмерный образец для демонстрации технологий перспективного однодвигательного самолета.


Алексей Иванов

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Страны
Россия
США
Продукция
Checkmate
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
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