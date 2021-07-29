Войти
Российская газета

Шойгу: Ситуация по периметру стран ШОС имеет тенденцию к обострению

352
0
0
Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Источник изображения: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Мирному развитию государств-членов ШОС и благополучию их народов продолжают угрожать международный терроризм, экстремизм, сепаратизм и киберпреступность. Об этом заявил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу в среду на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе.

Шойгу отметил, что ситуация усугубляется пандемией коронавируса, которая обострила международные противоречия, традиционные вызовы и угрозы. По оценке российского министра, на данном этапе особую актуальность приобретает положение дел в Афганистане, который активно вовлечен в деятельность ШОС в качестве государства-наблюдателя.

Шойгу подчеркнул, что очень хорошо знаком с Центрально-Азиатским регионом и ему близок Таджикистан. "Каждый раз, приезжая сюда, вспоминаю лихолетье начала девяностых на этой земле. Когда в хаосе гражданской войны мне, как министру по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, приходилось решать вопросы гуманитарного характера, эвакуации русскоязычного населения, вести непростые переговоры и даже побывать у бандитов в качестве заложника", - вспомнил Шойгу. Он надеется, что совместными усилиями в регионе удастся сохранить мир и стабильность.

"Наше совещание традиционно сфокусировано на вопросах обеспечения безопасности и проходит в год 20-летия создания Шанхайской организации сотрудничества. За прошедший период ШОС стала влиятельным межгосударственным объединением, играющим все более значимую роль в международных делах. Этому во многом способствовало взаимодействие между оборонными ведомствами государств-членов Организации и достигнутый уровень взаимопонимания и доверия", - отметил российский министр. Он подчеркнул, что оценки странами-участницами ШОС международной обстановки и подходы к решению вопросов региональной стабильности и безопасности во многом совпадают.

История

В 90-х годах прошлого века в Таджикистане шла гражданская война, Сергей Шойгу, будучи министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, лично занимался эвакуацией из соседней республики русскоязычного населения. Работал вместе с тогдашним главкомом Сухопутных войск Эдуардом Воробьевым.

Действовать порой приходилось не только решительно, но и жестко. К примеру, когда удалось оперативно усилить 201-ю дивизию и погранотряд личным составом, прекратилось растаскивание сконцентрированных там вооружений.

Тогда российские пограничники и 201-я дивизия взяли под контроль аэропорт и наладили выезд из республики беженцев. Из Душанбе удалось отправить в Россию более 150 эшелонов с людьми и контейнерами. И это была одна из крупнейших миротворческих операций новой России.

В 1995 году в Москве и Кабуле прошло несколько раундов переговоров между оппозицией и правительством. На них были достигнуты договоренности о частичном прекращении огня. 27 июня 1997 года в Москве при посредничестве ООН было подписано окончательное мирное соглашение между правительством Республики Таджикистан и Объединенной таджикской оппозицией. По результатам прошедших в 1999 году выборов президентом стал Эмомали Рахмон.

Шойгу вспоминал: "В то непростое время нужно было оперативно принимать непростые решения и по линии наших пограничников, и по линии нашей 201-й дивизии, ставшей впоследствии российской военной базой. События развивались молниеносно, проблемами беженцев никто не занимался. Мы должны были организовать большую работу по эвакуации отсюда тысяч и тысяч семей, обеспечивая их безопасность. Душанбинский вокзал был битком набит людьми на узлах с пожитками, между ними бегают дети. Никакой ясности: будут поезда - не будет их… И тогда нам впервые удалось привезти сюда порядка 5 тысяч вагонов. Сложное было время, но, так или иначе, это уже прошлое".

Шойгу хорошо знаком с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. "У нас с президентом Таджикистана длительная история по-настоящему теплых и уважительных взаимоотношений еще по прошлым местам моей трудовой биографии, - вспоминал Шойгу. - Мы лет 25 знакомы - с 1993-94 годов, когда здесь происходили масштабные и сложные события. События неоднозначные, которые, причем, зачастую развивались они непредсказуемо. У нас давние, очень давние и доверительные отношения. Мы много лет знакомы лично. У нас с ним есть особые, личные эпизоды, которые мы вспоминаем при каждой встрече. В целом тогда в Таджикистане пришлось решать много вопросов гуманитарного и социального характера, вести непростой переговорный процесс... Говорили мы с Эмомали Шариповичем, естественно, на русском языке. Ну и, конечно, у нас с ним есть особые личные эпизоды, которые мы вспоминаем при каждой встрече, и тогда Эмомали Шарипович говорит мне и всем, кто рядом: "Вы нас понимаете как никто другой, потому что вы были с нами в то время, когда мы были в заложниках у бандитов… Но это такая отдельная история. Тяжелое было время, трудно его сегодня даже вспоминать".


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
ШОС
Похожие новости
02.05.2019
Коалиция против нестабильности
05.04.2018
Участники MCIS-2018 обсудят в Москве глобальную безопасность
27.04.2017
Шойгу обсудит проблемы безопасности в мире с коллегами из ряда стран
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
24.04.2014
Россия - не НАТО. Минобороны пересматривает отношения с Североатлантическим блоком
03.04.2014
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу принял участие в совещании министров обороны государств – членов ШОС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.07 12:53
  • 26
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 29.07 12:31
  • 970
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.07 12:10
  • 4
Джефф Безос предложил покрыть расходы NASA в обмен на контракт в лунной программе
  • 29.07 12:09
  • 49
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 29.07 11:41
  • 163
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 29.07 11:35
  • 11
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 29.07 11:24
  • 4
Пусковую установку МБР впервые переправили через реку на пароме
  • 29.07 10:25
  • 299
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 29.07 09:46
  • 12
АПЛ спецназначения "Белгород" завершила первый этап испытаний
  • 29.07 08:57
  • 354
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 29.07 08:19
  • 1
В РФ создали систему для проверки контента на запрещенную информацию
  • 29.07 08:16
  • 1
В Федерации космонавтики заявили, что у «Науки» есть лишь одна попытка стыковки с МКС
  • 29.07 05:49
  • 114
Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на МиГ-35
  • 29.07 04:50
  • 1
Наш ответ английскому флоту
  • 29.07 01:44
  • 8
В России начали разработку нового стелс-истребителя пятого поколения