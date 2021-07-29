Учения "Объединенные усилия" с участием НАТО пройдут на Украине в сентябре

Украинская армия должна продемонстрировать приобретенные способности по организации планирования операций, сообщил командующий ООС Сергей Наев

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Военные учения "Объединенные усилия - 2021" с участием военнослужащих из полутора десятков стран - членов НАТО и партнеров альянса пройдут на Украине в конце сентября. Об этом сообщила пресс-служба командования так называемой операции объединенных сил (ООС - силовая операция в Донбассе).

"Стратегические командно-штабные учения пройдут практически на всех полигонах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и в акватории Черного и Азовского морей", - цитирует пресс-службу украинское издание LIGA.net.

По словам командующего ООС Сергея Наева, по окончании учений должна быть достигнута слаженность действий командования с органами военного управления ВСУ во время ведения операций. Украинская армия также должна продемонстрировать приобретенные способности по организации планирования операций, добавил Наев.

Прошлогодние учения "Объединенные усилия - 2020" на Украине прошли с 22 по 25 сентября. В них были задействованы 12 тыс. человек и 700 единиц вооружения и военной техники. "Объединенные усилия - 2020" стали ответом на масштабные учения России "Кавказ-2020", отмечает издание.

Учения "Казацкая булава - 2021", в которых принимали участие подразделений Вооруженных сил Украины и четырех стран Запада (США, Великобритании, Канады, Швеции), прошли 21-24 июля на полигоне в Николаевской области. В них принимали участие около 2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной техники. С 28 июня по 10 июля в Черном море у берегов Украины прошли учения НАТО и партнеров альянса Sea Breeze 2021. Основными участниками маневров были Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия. В учениях были задействованы около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц автомобилей и бронетехники.