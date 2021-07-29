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РИА Новости

Главред "Национальной обороны": рост числа перехватов самолетов у Аляски говорит об активности ВКС

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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Увеличившаяся частота перехватов российских самолётов американскими истребителями в районе Аляски свидетельствует о росте активности ВКС РФ в этом регионе, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее заместитель начальника штаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут заявил, что в 2020 году США перехватили у Аляски рекордное число российских военных самолетов со времен холодной войны.

"Наращивание полётов Ту-160 и Ту-95МС в воздушном пространстве Арктики связано с плановым совершенствованием боевой подготовки, наши стратегические бомбардировщики действуют на межконтинентальной дальности. Это отработка боевых задач в тех районах, которые интересны для ВКС РФ. Страны НАТО всегда реагируют, если маршруты российской стратегической авиации пролегают неподалеку от их воздушных границ. Можно сказать, что это рутина нынешнего этапа холодной войны", - сказал Коротченко.

Эксперт отметил, что рекордный рост перехватов со стороны ВВС США зеркально отражает такой же рекордный рост активности самолётов стратегической авиации ВКС России.

"Разумеется, наши стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС соблюдают правила полётов в воздушном пространстве, не нарушают границ, но на эти полёты следует реакция, в частности американских ВВС – они проходят вблизи их воздушного пространства, поэтому Штаты поднимают свои истребители с аэродромов в Аляске. В рамках нынешней ситуации это вполне нормально: мы выполняем свои задачи, они – свои. Их рекорды как раз-таки свидетельствуют о рекордном налёте пилотов российской Дальней авиации", - пояснил собеседник агентства.

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Страны
Россия
США
Продукция
Ту-160
Ту-95
Проекты
2020-й год
NATO
Арктика
Военные учения
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