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ТАСС

Шойгу: США навязывают странам Юго-Восточной Азии создание структур, подобных НАТО

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Глава Минобороны отметил, что в зоне ответственности ШОС формируются долгосрочные очаги напряженности

ДУШАНБЕ, 28 июля. /ТАСС/. Соединенные штаты навязывают государствам Юго-Восточной Азии создание структур, аналогичных НАТО, долгосрочные очаги напряженности формируются в зоне ответственности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Вокруг стран ШОС формируются долгосрочные очаги напряженности с трудно прогнозируемым сценарием развития событий. Характерными методами достижения целей стали агрессивное экономическое давление, всевозможные санкции, провоцирование конфликтов, проведение кампаний по дезинформации населения. Наиболее остро нестабильность проявляется в Юго-Восточной Азии", - сказал Шойгу в среду на совещании глав военных ведомств стран - участниц ШОС.

По его словам, государствам региона "Вашингтоном навязывается создание структур, аналогичных НАТО".

"Формируются передовые группы высокой готовности, все чаще к учениям подключаются силы и средства нерегиональных государств, что усиливает опасность инцидентов в ходе военной деятельности. Осуществляется масштабное развертывание системы противоракетной обороны и ее сопряжение с ударными средствами", - сказал Шойгу.

Он также напомнил, что в Министерстве обороны РФ неоднократно указывали на дестабилизирующую роль ПРО США и ее направленность против России и Китая.

"Ситуация осложняется еще тем, что с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности этот класс вооружений может быть развернут и в Азии", - сказал Шойгу.

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