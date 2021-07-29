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Известия.ru

Шойгу указал на попытки США навязать странам Азии подобные НАТО структуры

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Соединенные Штаты навязывают государствам Юго-Восточной Азии создание структур, аналогичных НАТО, при этом долгосрочные очаги напряженности формируются в зоне ответственности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом 28 июля заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания глав министерств обороны стран-участниц ШОС.

По его словам, в формируемых очагах напряженности трудно прогнозируется сценарий развития событий.

«Характерными методами достижения целей стали агрессивное экономическое давление, всевозможные санкции, провоцирование конфликтов, проведение кампаний по дезинформации населения», — отметил Шойгу.

Государствам Юго-Восточной Азии «Вашингтоном навязывается создание структур, аналогичных НАТО», подчеркнул глава Минобороны РФ. В пример он привел формирование передовых групп высокой готовности, подключение к учениям сил и средств нерегиональных стран.

«Осуществляется масштабное развертывание системы противоракетной обороны и ее сопряжение с ударными средствами», — добавил Шойгу.

Как он напомнил, Министерстве обороны РФ неоднократно указывали на дестабилизирующую роль противоракетной обороны США и ее направленность против России и Китая. С прекращением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности эти вооружения могут быть развернуты и в Азии.

Ранее в этот день Шойгу заявил о провале миссии Соединенных Штатов в Афганистане. По его словам, ситуация в стране практически вышла из-под контроля официального Кабула. Российская 201-я военная база окажет военную помощь Таджикистану, если безопасность этой страны будет под угрозой, отметил он.

24 июля президент США Джо Байден и афганский лидер Ашраф Гани согласились, что наступление талибов противоречит объявленной движением поддержке политического урегулирования в стране. Лидеры выразили сожаление по поводу гибели афганцев, разграбления, поджога зданий и разрушения инфраструктуры.


США в настоящее время выводят из Афганистана своих военных, которые находились в стране с 2001 года. Вывод войск начался в начале мае, завершить его планируют до конца августа. Вашингтон оставит в Кабуле около 1 тыс. военных для охраны дипломатов и аэропорта.

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