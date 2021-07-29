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Известия.ru

Шойгу отметил рост боевого потенциала НАТО вблизи границ России

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/U.S. Army

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил о серьезной тревоге, которую вызывает рост боевого потенциала НАТО вблизи границ России и Белоруссии.

«Серьезную тревогу вызывает тенденция к усилению военного противостояния в европейской зоне. Наращивается передовое присутствие НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии. Совершенствуется военная инфраструктура, создаются запасы материальных средств, вооружения и военной техники, отрабатываются маршруты переброски войск», — сказал Шойгу в среду, 28 июля.

Министр в качестве примера привел крупнейшие учения НАТО Defender Europe «с переброской войск и ведением наступательных операций на восточном фланге альянса».

По словам Шойгу, Запад отказывается конструктивно рассматривать предложения России по деэскалации напряженности, в частности отведение районов учений от линии соприкосновения и мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе, указал глава Минобороны РФ.

Ранее, 14 июля, замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов рассказал, что военнослужащие НАТО отрабатывали в ходе многонациональных учений Defender Europe-2021, которые прошли с марта по июнь, преодоление российских защитных зон в Черноморском и Балтийском регионах. Попов уточнил, что это учение стало крупнейшим со времен холодной войны, а участие в нем приняли военные из 26 стран.

23 июня Шойгу также отметил, что страны Североатлантического альянса отрабатывают переброску войск к границам России и Белоруссии.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что для обеспечения безопасности РФ будет совершенствовать армию и вести содержательный диалог со всеми партнерами.

В начале июня министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что у НАТО есть злонамеренные планы в отношении РФ. Он добавил, что одним из обязательств, взятых Североатлантическом альянсом, является прекращение приближения НАТО к границам России.

При этом 14 июня стало известно, что НАТО пересмотрит свою стратегическую концепцию, чтобы противостоять России и Китаю.

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