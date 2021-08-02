«Гроза» для «Змей»

Бесшумные патроны стали серьёзной альтернативой комплексу патрона с уменьшенным зарядом и глушителем. Развитие этого направления сначала привело к появлению ряда бесшумных стреляющих устройств, а затем и к первому серийному пистолету С-4М «Гроза» под патрон ПЗАМ «Змея».

Пионер Гуревич

Инженер Е.С. Гуревич, проходя службу в НКВД Архангельской области так же, как и И.Г. Митин, работал над вопросом бесшумной стрельбы из оружия. Свои работы он начинал над миномётами с глушителями, а затем создал первые конструкции специальных пистолетных патронов. Гуревич одним из первых в СССР сконструировал патрон, в котором пороховые газы запирались внутри гильзы. В качестве силы, выталкивающей пулю, Гуревич использовал специальную жидкость, которая после выстрела истекала из канала ствола с лёгким «ароматом» спирта.

Первыми в линейке бесшумного оружия стали 5,6-мм и 6,5-мм однозарядные пистолеты, появившиеся в 1943 году. Уволившись из НКВД, инженер работал на договорной основе, а 7,62-мм бесшумный револьвер конструировал уже в тульском ЦКБ-14. Там патрону присвоили индекс ТКБ-347, а револьверу — ТКБ-348. Такое оружие предназначалось для спецчастей Красной армии, однако повышенный интерес к нему проявляло и руководство Белорусского штаба партизанского движения (БШПД).

Пистолеты и патроны конструкции Гуревича, 1943 год Источник изображения: Журнал «МастерРужьё»

Сравнительные испытания ТКБ-348 с револьвером Нагана с прибором «Брамит» показали худшую пробивную способность револьвера Гуревича, зато более высокие кучность, надёжность работы и стабильность характеристик и, самое главное, значительно лучшее глушение звука выстрела. Масса патрона конструкции Гуревича превышала 65 г, а при барабане револьвера, заряжённом пятью патронами, увеличивало вес оружия сразу на 300 г. Именно вес, как патронов, так и полностью заряжённого револьвера стал главной проблемой бесшумного комплекса. Тем не менее, Главное артиллерийское управление (ГАУ) Красной армии пожелало заказать из партию 50 револьверов и 5000 патронов для всесторонних испытаний.

30 октября 1944 года руководство тульского ЦКБ-14 отрапортовало в Наркомат вооружения о готовности выполнить заказ ко Дню советской артиллерии (19 ноября). Изготовленные револьверы проходили испытания в январе и феврале 1945 года. Дальнейшие следы бесшумного оружия Гуревича ведут в НКГБ СССР, куда были направлены все изготовленные револьверы и патроны. Впрочем, специальные технические подразделения комитета после войны переключились на разработку малогабаритных замаскированных стреляющих устройств под патроны такого же принципа. Лишь в конце 50-х годов открылись ОКР «Гроза» на разработку бесшумного пистолета.

Револьвер Гуревича ТКБ-348 Источник изображения: goskatalog.ru

«Гроза» перед «Бурей»

Параллельно работами над бесшумными патронами интересовались и в ГАУ. В отличие от КГБ, армейское руководство видело оружием для такого патрона самозарядный пистолет. В плане работ на 1954-1956 годы для ЦКБ-14 и НИИ-61 имелась переходящая тема на разработку «Самозарядного пистолета особого назначения и патрона к нему». Трёх- или пятизарядный пистолет, скорее всего, предназначался для использования с патроном СП-1, разработку которого вёл И.Я. Стечкин в ЦКБ-14. Результат таких работ неизвестен, ни в 50-х, ни в 60-х годах такое оружие в армии не появилось.

Пистолет «Гроза» и патроны «Змея» в обойме Источник изображения: forum.guns.ru

В это же время в недрах КГБ вместе с «Бурей» назревала «Гроза». Схожесть названия двух ОКР неслучайна, так как у этих систем было аналогичным не только предназначение, но и конструкция боеприпасов. Пистолет «Буря» калибра 9,1 мм можно назвать старшим братом 7,62-мм пистолета «Гроза». Сотрудникам комитета требовался менее мощный и более компактный инструмент, чем будущее изделие «Д». Начало освоения серийного производства обоих пистолетов на Ижевском механическом заводе в 1959 году шло параллельно, но из-за гораздо более простой конструкции «Грозу» ждала куда более счастливая судьба.

Первым вариантом бесшумного пистолета, попавшим в Ижевск, был «Гроза-58М». Из названия становится ясно, что разработку оружия в в/ч 1154 начали в 1958 году, а буква М может указывать на модернизацию опытного образца (или магазинный вариант). Размер установочной партии «Грозы» на Ижмехе установили в 20 экземпляров, а на заводе изделию присвоили индекс «С». При работах над «Грозой» сохранялись те же режимы секретности, что и при изготовлении «Бури». Уже в конце 1960 года из КГБ пришёл новый комплект чертежей и один экземпляр второго варианта изделия «С», обозначенного как «Гроза-58-2М».

Пистолет С-4М с открытыми стволами, снаряжённый патронами в обойме Источник изображения: kalashnikov.ru

Пистолет «Гроза» представлял собой оружие с двумя вертикально расположенными стволами и предназначался для защиты и нападения на дистанциях до 20 м. Для заряжания блок стволов откидывался подобно охотничьему ружью. 7,62-мм патрон «Змея» обеспечивал запирание пороховых газов при выстреле внутри гильзы, а конструктивно был аналогичен крупнокалиберному патрону «Фаланга» пистолета «Буря». Второе поколение «Грозы» имело улучшенный ударно-спусковой механизм (УСМ), а первые два экземпляра обновлённого изделия (№SC08N и №SC09N) показали обнадёживающие результаты во время заводских испытаний в ноябре 1961 года. При этом сложности освоения секретных изделий привели к срыву сроков и снижению объёмов производства. На 1961 год объём выпуска пришлось снизить с 1900 до 1000 изделий (изготовить такое количество Ижмех смог лишь к 1965 году).

Третье и четвёртое поколения

Второе поколение «Грозы» появилось из-за необходимости устранения «сдвоенных» выстрелов. Однако теоретические расчёты инженеров на практике не сработали. Это обстоятельство затормозило и так буксовавшие работы по изделию, детали которого были нетехнологичны и трудоёмки в изготовлении. Государственные испытания в декабре 1961 года показали ненадёжность работы изделия «С» в запылённых условиях и после бросания на твёрдую поверхность. В результате работы над ошибками специалисты Ижмеха предложили разработчику свой вариант модернизации «Грозы».

Пистолет С-4М. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Третье поколение имело упрощённый УСМ и лишилось самовзвода. В марте 1962 года на испытаниях пистолета выявилась возможность самострела из одного или двух стволов при взведении УСМ при нажатом спуске, доставшаяся по наследству от предыдущего поколения. Вскоре от в/ч 1154 было получено добро на изготовления новых пистолетов «Гроза-3М» под заводским индексом «С-3М». Далее в 1962 году последовали испытания пистолетов: заводские в июле (С-3М №ОП-4 и №ОП-5) и государственные в сентябре (С-3М №ОП-7 и №ОП-9).

Успешно пройдя госиспытания, в октябре С-3М снова подверглась доработке, на этот раз предохранительного механизма. Новый флажковый предохранитель имел три положения: верхнее — запирание обоих шептал, среднее — запирание шептала верхнего ствола, нижнее — «огонь» из обоих стволов. Переделке подверглись два серийных пистолета С-3М с №PL010R и №PL012R. Они показали высокие надёжность, удобство эксплуатации и технологичность производства. Четвёртому поколению «Грозы» присвоили индексы «Гроза-4М» или «С-4М» («4М»), а дальнейший выпуск пистолетов на ижевском заводе продолжился исключительно в варианте последнего поколения. Итогом успешного для «Грозы» 1962 года стал выпуск партии из 300 пистолетов (49 — С-3М и 251 — С-4М).

Бесшумные пистолеты 6П9, 6П12 и 6П24 Источник изображения: forgottenweapons.com

Далее последовал серийный выпуск пистолетов С-4М по заказам КГБ, а в 1965 году интерес к «Грозе» проявило и армейское начальство. ГАУ заказало Ижмеху изготовление первой партии из 125 специальных пистолетов и Ульяновскому машиностроительному заводу не менее 20 000 патронов «Змея-А». После этого два ведомства согласовали техническую документацию на пистолет, а дальнейшее совершенствование документации и технологии производства проходило под чутким руководством Министерства обороны. В 1968-1969 годах пистолет С-4М успешно проходит ряд испытаний, после чего утверждаются новые технические условия, а документация на изделия получает литеру «О2». В 1970 году изделию присваивается индекс ГАУ 6П12, однако уже в 1972 году на вооружение Советской армии принимается более совершенный малогабаритный пистолет МСП (6П24) под патрон новый бесшумный патрон СП-3.

Оружие для покушений

В СССР о «Грозе» и «Змеях» знали мало, но уже в 1990 году о них вышел ряд статей в американском журнале «Солдат удачи». Несколько пачек с патронами «Змея» были получены в Сальвадоре журналистом Эдвардом Бишопом. После этого американские специалисты провели ряд исследований патронов с целью изучения характеристик. Принцип действия такого патрона был им знаком, так как в США в 50-е годы создавался свой аналог такого патрона XM76 для винтовки M1. Также в распоряжении редакции журнала оказалось фото двухствольного пистолета «Гроза». Такое оружие наряду с другими советскими бесшумными образцами (например, АКМС с ПБС-1) использовали сальвадорские партизаны Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти (FMLN).

Другой эпизод использования диверсионного пистолета описан уже в локализованной российской версии журнала «Солдат удачи» в 1997 году. По версии советских разведчиков, пистолет С-4М и несколько патронов были переданы сотруднику афганского ХАД (аналог советского КГБ) для физического устранения Ахмад Шаха Масуда. Позднее в книге Патрика Форестье к истории с покушением на Ахмад Шаха Масуда добавились его фото с пистолетом «Гроза» и патронами к нему. При этом в пересказе «с афганского на русский» история звучала несколько иначе. Нанятый киллер был школьным товарищем объекта покушения и во время выполнения задания, увидев его, сразу же сдался и раскрыл все планы.

Ахмад Шах Масуд демонстрирует пистолет «Гроза» и патроны к нему, 1985 год Источник изображения: Patrick Forestier

Также в американской прессе 90-х годов описывалось загадочное убийство никарагуанского политика Энрике Бермудеса. Во время покушения неустановленными лицами было сделано два выстрела в голову, однако никаких странных звуков опрошенные свидетели не слышали. Судебная экспертиза показала отсутствие следов поровых газов на теле жертвы, несмотря на установленное небольшое расстояние оружия в момент выстрелов, произведённых мгновенно один за другим. Позднее журналисты предположили, что устранение Бермудеса могло произойти именно с использованием бесшумного пистолета «Гроза», несмотря на то, что никаких данных о калибре и форме пули не указывалось.

Оружие под патроны замкнутого типа востребовано силовыми структурами и в настоящее время. Пистолеты и патроны уже сменили несколько поколений. В российской армии штатным до сих пор является пистолет ПСС под патрон СП4, а ФСБ уже использует более новую модель бесшумного пистолета ПСС-2 под бронебойный патрон СП16.

Характеристики пистолетов Наименование ТКБ-348 С-2М С-3М С-4М Калибр, мм 7,62 7,62 7,62 7,62 Патрон ТКБ-347 ПЗ/ПЗА ПЗ/ПЗА ПЗАМ Вес неснаряжённого оружия, г 837 577 610 600 Вес снаряжённого оружия, г 1165 677 710 700 Длина, мм 212 150 145 147 Высота, мм 137 103 104 104 Ширина, мм 48 27 27 27 Ёмкость магазина, патронов 5 2 2 2

Источники и литература:

7,62-мм бесшумный пистолет С-4М. Краткое руководство службы Д. Карпов. «Дерринджер» для спецназа. Журнал «Калашников», №3, 2020 Р. Чумак. Пистолет С-4М. Особенности конструкции бесшумного пистолета «Гроза». Журнал «Калашников», №4-5, 2020

Руслан Гук