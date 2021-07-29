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ЦАМТО

Россия передала Никарагуа вертолет Ми-8МТВ-1 и партию автомобилей УАЗ-3163 "Патриот"

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Ми-8МТВ-1
Средний многоцелевой вертолет Ми-8МТВ-1.
Источник изображения: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 28 июля. В аэропорту Манагуа 22 июля состоялась торжественная церемония передачи Россией партии техники и специального оборудования Никарагуа.

Как сообщает Dambiev.livejournal.com со ссылкой на пресс-службу Национальной армии Никарагуа, в рамках мероприятия никарагуанской стороне были переданы вертолет Ми-8МТВ-1, 8 автомобилей УАЗ-3163 "Патриот", 7 квадроциклов и специальное оборудования для тушения пожаров, предоставленные МЧС России в качестве безвозмездной помощи.

Вся техника и спецоборудование будут направлены для усиления гуманитарно-спасательного отряда Оперативного центра по чрезвычайным ситуациям (CODE) Национальной армии Никарагуа, отмечает Dambiev.livejournal.com.

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Ми-8
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УАЗ-Патриот
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