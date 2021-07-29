Россия передала Никарагуа вертолет Ми-8МТВ-1 и партию автомобилей УАЗ-3163 "Патриот"

ЦАМТО, 28 июля. В аэропорту Манагуа 22 июля состоялась торжественная церемония передачи Россией партии техники и специального оборудования Никарагуа.

Как сообщает Dambiev.livejournal.com со ссылкой на пресс-службу Национальной армии Никарагуа, в рамках мероприятия никарагуанской стороне были переданы вертолет Ми-8МТВ-1, 8 автомобилей УАЗ-3163 "Патриот", 7 квадроциклов и специальное оборудования для тушения пожаров, предоставленные МЧС России в качестве безвозмездной помощи.

Вся техника и спецоборудование будут направлены для усиления гуманитарно-спасательного отряда Оперативного центра по чрезвычайным ситуациям (CODE) Национальной армии Никарагуа, отмечает Dambiev.livejournal.com.