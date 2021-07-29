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ЦАМТО

Минобороны Латвии получило дополнительные самоходные гаубицы M-109A5OE

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Приобретенная из наличия вооруженных сил Австрии 155-мм/39 самоходная гаубица М109А5&Ouml;е вооруженных сил Латвии
Приобретенная из наличия вооруженных сил Австрии 155-мм/39 самоходная гаубица М109А5Öе вооруженных сил Латвии.
Источник изображения: министерство обороны Латвии

ЦАМТО, 28 июля. Как сообщил латвийский новостной портал DELFI, Министерство обороны Латвии объявило, что приобретенная из состава ВС Австрии дополнительная партия 155-мм самоходных гаубиц M-109A5OE доставлена в страну в июле.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Латвии и Министерство обороны и спорта Австрии в апреле 2017 года подписали двустороннее соглашение о продаже первой партии из 47 самоходных гаубиц M-109A5OE, машин для подготовки водителей и машин управления огнем, а также об оказании сопутствующих услуг.

Общая стоимость закупки не называлась, но сообщалось, что цена единицы техники, в зависимости от модификации, составляет от 60 до 140 тыс. евро. Гаубицы были модернизированы ВС Австрии в период 2003-2007 гг., а затем поставлены на хранение.

Первые самоходные гаубицы были доставлены в порт Лиепаи 1 октября 2017 года. В октябре 2018 года Министерство обороны Латвии сообщило, что все приобретенные у Австрии самоходные гаубицы M-109A5OE получены.

В апреле 2021 года по результатам двусторонних переговоров с Министерством обороны Австрии МО Латвии подписало соглашение о закупке дополнительно 18 самоходных гаубиц. Стоимость этого контракта составила около 2 млн. евро.

Как заявлено, целью закупки дополнительных гаубиц является усиление возможностей огневой поддержки с закрытых позиций.

СГ M-109A5OE представляет собой австрийско-швейцарскую модернизацию гаубиц версий A2 и A3 с заменой ствола M185. Они обеспечивают возможность поражения целей на дальностях до 22 км стандартным боеприпасом и до 30 км – активно-реактивным боеприпасом увеличенной дальности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Латвия
Продукция
M109
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