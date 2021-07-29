Михаил Мишустин посетил заводы ОАК в Комсомольске-на-Амуре

ЦАМТО, 28 июля. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Хабаровский край 28 июля посетил предприятия ПАО "ОАК" (входит в ГК Ростех) в Комсомольске-на-Амуре. В мероприятиях принял участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Премьер-министр ознакомился с производством самолета Суперджет 100: побывал в цехах агрегатной сборки крыла, окончательной сборки, на летно-испытательной станции, а также поднялся на борт только что построенного самолета, осмотрев кабину пилотов и пассажирский салон.

Генеральный директор ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь рассказал о перспективах развития программы "Суперджет". В настоящий момент в авиакомпаниях эксплуатируется 155 самолетов, и до конца года их число вырастет. На авиасалоне МАКС-2021 подписаны соглашения еще на 58 новых машин. Часть из них предназначены для обеспечения транспортной доступности городов Дальнего Востока и будут эксплуатироваться в парке авиакомпании "Аврора".

На другой производственной площадке ОАК – филиале компании "Сухой" КнААЗ им. Ю.А.Гагарина, премьер-министр осмотрел производство истребителей поколения 4++ Су-35 и самолета пятого поколения Су-57.

Директор предприятия Александр Пекарш доложил, что благодаря принятым на государственном уровне решениям, предприятие обеспечено устойчивой загрузкой до 2028 года. В течение последних пяти лет на КнААЗ была проведена масштабная программа модернизации и техперевооружения производства, в том числе для освоения серийного выпуска новых типов самолетов.

Внедрение современных технологий, установка нового оборудования обеспечили полное обновление производственной базы ряда цехов. В частности, введен в эксплуатацию новый роботизированный цех гальванических покрытий со специальными камерами по нанесению радиопоглощающих покрытий для программы Су-57. Введены в эксплуатацию новые линии сборки Су-35С и Су-57 на основе поточного принципа организации производства, что позволяет обеспечить высокую серийность выпуска продукции.

Во время осмотра цехов КнААЗ Михаил Мишустин пообщался со студентами. Впервые на заводе массово проходят производственную практику студенты Московского авиационного института в рамках программы привлечения молодых инженерных кадров на Дальний Восток. Студенты прошли строгий отбор. После окончания обучения они будут иметь гарантированное трудоустройство на КнААЗ. Для них разработаны специальные социальные программы и финансовые инструменты мотивации. Будущие инженеры рассказали председателю правительства, что практика на реальном производстве – это полезный опыт, особенно на одном из ведущих авиастроительных предприятий с высоким уровнем развития технологий и производственной культуры.

В ходе рабочей поездки премьер-министра речь шла не только о развитии производства, но и самом городе. Михаил Мишустин заявил, что федеральные власти совместно с руководством Хабаровского края постараются сделать все возможное для развития Комсомольска-на-Амуре, чтобы необходимая транспортная доступность, логистика, условия жизни, социальное обеспечение были здесь на высоком уровне.

В свою очередь, в течение ближайших трех лет ОАК инвестирует в инфраструктуру Комсомольска-на-Амуре более 600 млн. руб. В частности, сегодня было подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между ОАК и правительством Хабаровского края. Подписи под документом поставили Юрий Слюсарь и врио губернатора Михаил Дегтярев. В рамках программы социального партнерства в Комсомольске-на-Амуре будут построены и реконструированы объекты городской инфраструктуры.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".