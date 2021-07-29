Военные Индии прибыли в Волгоград на учения

Оперативная группа Вооруженных сил Индии прибыла в Волгоград для проведения совместного российско-индийского учения сухопутных войск «Индра-2021», сообщила пресс-служба ЮВО.

«Рекогносцировочная группа индийской стороны совместного учения оценит готовность полевого лагеря и мест проведения учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области. В совместном учении примут участие около 250 военнослужащих мотострелкового соединения ЮВО и столько же военнослужащих Вооруженных сил Индии», - говорится в сообщении.

На учении задействуют 300 различных мишеней, из них свыше 100 подвижных, имитирующих автомобильную и бронированную технику противника.