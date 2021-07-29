Войти
Военно-промышленный курьер

Военные Индии прибыли в Волгоград на учения

381
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Оперативная группа Вооруженных сил Индии прибыла в Волгоград для проведения совместного российско-индийского учения сухопутных войск «Индра-2021», сообщила пресс-служба ЮВО.

«Рекогносцировочная группа индийской стороны совместного учения оценит готовность полевого лагеря и мест проведения учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области. В совместном учении примут участие около 250 военнослужащих мотострелкового соединения ЮВО и столько же военнослужащих Вооруженных сил Индии», - говорится в сообщении.

На учении задействуют 300 различных мишеней, из них свыше 100 подвижных, имитирующих автомобильную и бронированную технику противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Проекты
Военные учения
Похожие новости
28.12.2020
Александр Фомин объяснил, зачем России морской объект в Африке
23.12.2020
Основные тезисы выступления Сергея Шойгу на расширенном заседании Коллегии Минобороны
31.10.2018
"Не может быть на десять самолетов заказано десять ракет"
24.10.2018
Безопасность выходит блоком
19.10.2018
HAL - головная боль ВВС Индии
23.10.2015
Минобороны РФ готовится к учениям "Индра", которые пройдут в Индии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.07 12:53
  • 26
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 29.07 12:31
  • 970
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.07 12:10
  • 4
Джефф Безос предложил покрыть расходы NASA в обмен на контракт в лунной программе
  • 29.07 12:09
  • 49
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 29.07 11:41
  • 163
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 29.07 11:35
  • 11
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 29.07 11:24
  • 4
Пусковую установку МБР впервые переправили через реку на пароме
  • 29.07 10:25
  • 299
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 29.07 09:46
  • 12
АПЛ спецназначения "Белгород" завершила первый этап испытаний
  • 29.07 08:57
  • 354
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 29.07 08:19
  • 1
В РФ создали систему для проверки контента на запрещенную информацию
  • 29.07 08:16
  • 1
В Федерации космонавтики заявили, что у «Науки» есть лишь одна попытка стыковки с МКС
  • 29.07 05:49
  • 114
Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на МиГ-35
  • 29.07 04:50
  • 1
Наш ответ английскому флоту
  • 29.07 01:44
  • 8
В России начали разработку нового стелс-истребителя пятого поколения