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ЦАМТО

Россия безвозмездно поставит вооружение и технику для армии Таджикистана

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Учения ОДКБ
Учения ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦАМТО, 28 июля. Всплеск активности террористов в Афганистане на фоне поспешного вывода из этой страны иностранных войск и стремительная деградация обстановки требуют принятия надлежащих мер.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана. Поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов. Данная ситуация требует принятия надлежащих мер. Такая работа уже ведется", – сказал Сергей Шойгу на переговорах с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо в Душанбе.

По словам главы российского военного ведомства, для отработки действий по отражению террористических угроз на афганском направлении спланирован ряд совместных учений как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ, предпринимаются другие меры.

"Организованы дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения армии Таджикистана. Продолжаем подготовку квалифицированных таджикистанских военных кадров. Готовим их как в наших военных вузах, так и на 201-й российской военной базе в Таджикистане. Предоставляем для боевой учебы все необходимое. Уделяем повышенное внимание укреплению боевого потенциала нашей базы и уточнению планов по совместному отражению возможного проникновения боевиков", – цитирует "РИА Новости" Сергея Шойгу.

Он подчеркнул, что российская сторона готова "оказывать любую требуемую поддержку таджикистанским друзьям", – отмечает агентство.

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