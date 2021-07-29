Турция и Азербайджан создадут общую армию

Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии. В рамках договоренностей проводятся и военные учения двух стран, заявил председатель турецкого Великого национального собрания Мустафа Шентоп.

«Напряжение, создаваемое ВС Армении на границе с Азербайджаном, может привести к региональной войне. Наша идея — одна нация, два государства. В связи с этим состоялось много переговоров и договоренностей», — приводит цитату Шентопа радио «Спутник».

Также председатель отметил, что главы Азербайджана, Турции и Пакистана могут создать трехсторонний формат. «Между тремя странами существуют не только межгосударственные, но и межнациональные отношения», — уточнил он.

Говоря про напряжение со стороны ВС Армении, Шентоп заявил о возможном начале региональной войны. Он призвал мировое сообщество призвать страну «прекратить провокации, представляющие угрозу миру в регионе».