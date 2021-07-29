Десятерых одним махом

Американцы наращивают возможности противостояния беспилотным роям. Вчера, 27 июля, портал thedrive.com сообщил о том, что компания Raytheon провела успешные испытания беспилотника Coyote Block 3, созданного по запросу армии США.

«Созданная на базе барражирующего боеприпаса Coyote версия Block 3 использует некинетическую боеголовку для нейтрализации вражеских дронов, уменьшая потенциальный сопутствующий ущерб. В отличие от своего расходного аналога, некинетический вариант можно восстановить, отремонтировать и использовать повторно, не покидая поля битвы», — сообщили в пресс-службе Raytheon.

Пуск беспилотника Coyote с мобильной установки Источник изображения: raytheonmissilesanddefense.com

В ходе испытаний на полигоне Юма в Аризоне беспилотник Coyote Block 3 сумел поразить десять различных дронов в рамках одного пуска. В Raytheon не раскрывают технологию некинетической боеголовки, но, вероятнее всего, использовалась технология микроволнового излучателя. Ранее похожую разработку под названием MoRFIUS уже демонстрировала компания Lockheed Martin.