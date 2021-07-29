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Перспективы применения технологий ИИ и суперкомпьютеров в интересах МО РФ обсудили в технополисе "ЭРА"

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект.
Источник изображения: Авиапанорама

ЦАМТО, 28 июля. Перспективы применения технологий искусственного интеллекта и суперкомпьютеров в интересах Минобороны РФ обсудили на конференции в технополисе "ЭРА".

Целью конференции являлся обмен опытом между представителями органов военного управления, научно-исследовательскими организациями, ВУЗами Минобороны России, а также предприятиями ОПК по вопросам применения технологий искусственного интеллекта в интересах Минобороны России.

По итогам конференции новые предприятия-партнеры Военного инновационного технополиса "ЭРА" в области информатики и вычислительной техники примут участие в совместной разработке предложений по совершенствованию деятельности иннограда в этом научном направлении.

"Очевидно, что сейчас информатика и вычислительная техника является неотъемлемой частью передовых исследований в самых разнообразных областях науки, таких как военное дело, медицина, машиностроение, робототехника и многих других", – отметил в своем докладе заместитель начальника Военного инновационного технополиса "ЭРА" по научной и образовательной деятельности доктор технических наук полковник Андрей Морозов.

"По мнению военных экспертов, уровень развития информатики и вычислительной техники может стать одним из главных факторов достижения успеха в военных конфликтах будущего, определяя технический облик перспективного вооружения", – подчеркнул он.

В рамках конференции были заслушаны 7 докладов руководителей научно-исследовательских групп из числа ведущих ученых в сфере создания и применения новых информационных технологий. Наибольший интерес экспертов вызвали выступления по тематике использования потенциала технологий искусственного интеллекта, а также по вопросам внедрения алгоритмов машинного обучения в интересах решения задач Минобороны России.

Все материалы докладов участников конференции войдут в рецензируемый сборник научных трудов "Вестник технополиса "ЭРА".

Мероприятие проводит Военный инновационный технополис "ЭРА" под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

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