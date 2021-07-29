Сергей Шойгу принял приглашение принять участие в учениях, которые пройдут на территории КНР

Военнослужащие на основном боевом танке Type 99 НОАК на забайкальском полигоне "Цугол" во время военных маневров российских и китайских вооруженных сил "Восток-2018".

ЦАМТО, 28 июля. Военные России и Китая постепенно возвращаются к прежнему ритму взаимодействия в условиях пандемии COVID-19, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в Душанбе на встрече с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ.

"И наша сегодняшняя встреча является подтверждением этому. Надеюсь на следующую встречу в Китае. Поэтому с удовольствием принимаю Ваше приглашение принять участие в учениях, которые пройдут на территории Китайской Народной Республики", – сказал С.Шойгу.

Он выразил признательность Вэй Фэнхэ за внимание, которое тот уделяет развитию военного и военно-технического сотрудничества между Россией и КНР "в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия".

Поздравляя коллегу с 94-й годовщиной создания Народно-освободительной армии Китая в преддверии Дня образования НОАК, С.Шойгу отметил, за эти годы Вооруженные силы КНР "прошли огромный путь, постоянно развиваясь и внедряя современные технологии для защиты своей страны".

"Сейчас они представляют собой одну из самых многочисленных, боеготовых и высокотехнологичных армий мира", – сказал С.Шойгу.

Он отметил, что очень рад встречи с коллегой, которая знаменует и продолжает большой путь сотрудничества и личной дружбы. "Надеюсь, она будет продолжаться", – сказал С.Шойгу.

Министр пожелал Вэй Фэнхэ, которого назвал дорогим другом, "крепкого здоровья и благополучия, а военнослужащим дружественной Народно-освободительной армии Китая – дальнейших успехов и процветания", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.