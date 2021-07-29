Войти
ТАСС

Ростех создает двигатель ПД-8 с использованием технологии машинного зрения

495
0
+1
ПД-8
ПД-8.
Источник изображения: www.uecrus.com

Директор по производству ОДК Валерий Теплов отметил, что цифровые технологии позволят сократить время производства двигателя в два раза

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, в составе госкорпорации "Ростех") внедряет технологии компьютерного зрения. Об этом ТАСС сообщил директор по производству корпорации Валерий Теплов.

"В этом отношении уже запущена пара проектов, например контроль цифровым зрением на одном из участков в Рыбинске", - сказал он.

По его словам, инновационные технологии применяются в производстве авиадвигателя ПД-8. "Там контроль лопаток производится с помощью цифрового зрения, определенные решения будет принимать искусственный интеллект", - пояснил директор по производству ОДК.

Теплов сообщил, что цифровые технологии позволят сократить время производства двигателя ПД-8 в два раза.

"У нас стоит задача сделать его [двигатель ПД-8] за пять лет. Это в два раза быстрее, чем мы сделали ПД-14, это в три раза быстрее, чем в советское время делали все остальные двигатели, а то и в четыре, если брать какие-нибудь уже продвинутые 1970-е годы", - сказал он.

По его словам, таких результатов удалось добиться благодаря внедрению сквозного цифрового управления. "Где-то оно более мощно представлено, например у конструкторов, где-то менее мощно. Есть операции, где, к сожалению, приходится и планировать, и делать вручную, например сварка в обитаемой камере", - отметил директор по производству ОДК.

Как сообщил Теплов, главное доказательство проделанной работы заключается в том, что полномерный образец газогенератора уже был представлен на МАКС-2021, который прошел с 20 по 25 июля в Жуковском.

Двигатель ПД-8 разрабатывается для региональных самолетов, в частности для самолетов SSJ-New. Концепцией ПД-8 заложено создание семейства современных газотурбинных двигателей с возможностью улучшения удельного расхода топлива и снижения стоимости жизненного цикла.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПД-14
Компании
ОДК УК
Ростех
Проекты
AI
ИТ
МАКС-20XX
Похожие новости
23.07.2021
Авиапром начинает большую шахматную партию
21.11.2017
Виктор Кладов: мировой рынок для Ростеха не сжимается, есть новые центры роста
19.07.2017
ВТБ поддержит программу создания турбины большой мощности ГТД-110М и другие проекты ОДК
11.09.2012
«Без этого нельзя сделать отрасль эффективной»
29.04.2010
"Двигатели - 2010": подводя итоги
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.07 12:53
  • 26
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 29.07 12:31
  • 970
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.07 12:10
  • 4
Джефф Безос предложил покрыть расходы NASA в обмен на контракт в лунной программе
  • 29.07 12:09
  • 49
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 29.07 11:41
  • 163
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 29.07 11:35
  • 11
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 29.07 11:24
  • 4
Пусковую установку МБР впервые переправили через реку на пароме
  • 29.07 10:25
  • 299
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 29.07 09:46
  • 12
АПЛ спецназначения "Белгород" завершила первый этап испытаний
  • 29.07 08:57
  • 354
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 29.07 08:19
  • 1
В РФ создали систему для проверки контента на запрещенную информацию
  • 29.07 08:16
  • 1
В Федерации космонавтики заявили, что у «Науки» есть лишь одна попытка стыковки с МКС
  • 29.07 05:49
  • 114
Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на МиГ-35
  • 29.07 04:50
  • 1
Наш ответ английскому флоту
  • 29.07 01:44
  • 8
В России начали разработку нового стелс-истребителя пятого поколения