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Российская газета

Шойгу: Россия и Китай нашли новые формы взаимодействия в условиях пандемии

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Источник изображения: rg.ru

В сложных условиях развития пандемии во всем мире Россия и КНР общими усилиями смогли найти новые формы кооперации и продолжили плодотворное сотрудничество, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на переговорах в Душанбе с китайским коллегой Вэй Фэнхэ.

По оценке российского министра, военные двух стран постепенно возвращаются к прежнему ритму взаимодействия. "И наша сегодняшняя встреча является подтверждением этому. Надеюсь на следующую встречу в Китае. Поэтому с удовольствием принимаю ваше приглашение поучаствовать в учениях, которые пройдут на территории Китайской Народной Республики", - сказал Шойгу.

Он выразил признательность Вэй Фэнхэ за внимание, которое тот уделяет развитию военного и военно-технического сотрудничества между Россией и КНР "в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия".

Глава военного ведомства КНР отметил, что на фоне нынешней международной обстановки его встреча с российским коллегой, "можно сказать, радует обоих, но не нравится некоторым странам". "В этом именно заключается суть нашей встречи", - подчеркнул Вэй Фэнхэ.

Министр напомнил, что, когда в прошлом месяце состоялась IX Московская конференция по международной безопасности, он в связи с проведением ряда мероприятий по линии Коммунистической партии Китая не смог приехать в Россию. "Поэтому я специально сделал видеообращение для этой конференции. И сегодня мы имеем возможность на площадке Совета министров обороны ШОС еще раз встретиться", - добавил Вэй Фэнхэ.


Юрий Гаврилов

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Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
ШОС
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