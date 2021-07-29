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Российская газета

Названо место производства новейшего истребителя Checkmate

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Источник изображения: rg.ru

Новый истребитель пятого поколения Checkmate будет собираться на авиазаводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ), который является филиалом ПАО "Компания Сухой". Эту информацию, как отмечает ТАСС, подтвердил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

28 июля КнААЗ посетил премьер-министр Михаил Мишустин. Он осмотрел агрегатно-сборочные цеха по производству военных самолетов, поднялся в кабины истребителей, побеседовал с летчиками-испытателями.

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина с момента основания в 1934 году выпустил более 12 тысяч военных и гражданских самолетов. В настоящее время основным направлением его работы является строительство машин пятого поколения Су-57 и многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С.

КнААЗ принимает участие в создании легкого тактического самолета Checkmate. Здесь собрали полноразмерный образец для демонстрации технологий перспективного однодвигательного истребителя. Идет работа над первым самолетом для статических испытаний.

Напомним, истребитель пятого поколения Checkmate был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Самолет, по словам разработчиков, способен развивать скорость 1,8-2 Маха и нести 7,4 тонны полезной нагрузки. Дальность его полета 3000 километров, максимальная высота полета - 16,5 километра. Машина оснащается самой современной бортовой электроникой. Истребитель может одновременно поражать до шести целей, средства поражения размещаются во внутренних отсеках, а также на двух внешних подвесах.


Тимур Алимов

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Checkmate
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Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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