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ТАСС

ОДК роботизирует производство турбинных дисков к 2023 году

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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК)
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК).
Источник изображения: rostec.ru

Директор по производству корпорации Валерий Теплов сообщил, что современный участок по изготовлению дисков формируют в цехе №43 московского ПК "Салют"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") роботизирует участок турбинных дисков авиационных двигателей к 2023 году. Об этом ТАСС сообщил директор по производству корпорации Валерий Теплов.

"В цехе №43 московского ПК "Салют" формируется суперсовременный участок по изготовлению дисков, это один из основных видов и типоразмеров деталей в газотурбинном двигателе. На втором этапе формирования этого участка снятие, загрузка дисков по ходу операции будет осуществляться роботом", - рассказал он.

По его словам, робот-манипулятор будет поставлен на производство турбинных дисков к 2023 году. "И на этом же участке мы делаем типовое решение для управления любым производственным участком в корпорации", - отметил директор по производству ОДК.

Теплов пояснил, что производство турбинных дисков - это очень ответственный процесс, поскольку они должны быть строго выверены геометрически, а также иметь определенную жаростойкость; одна ошибка может привести к катастрофе.

ОДК - интегрированная структура, производящая двигатели для военной и гражданской авиации, космических программ, установки различной мощности для производства электрической и тепловой энергии, газоперекачивающие и корабельные газотурбинные агрегаты.

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