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Российская газета

Под Волгоградом участники учений "Индра-2021" провели ночной бой

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В Волгоград прибыла оперативная группа офицеров ВС Индии.
В Волгоград прибыла оперативная группа офицеров ВС Индии.
Источник изображения: Пресс-служба ЮВО

В Волгоградской области на полигоне Прудбой российские мотострелки и разведчики, участвующие в предстоящих российско-индийских учениях "Индра-2021", провели ночные стрельбы. Огонь велся из различных видов оружия по целям на дистанциях от 200 до 2000 метров.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, военнослужащие выполнили более десяти упражнений контрольных стрельб. Использовалось 400 мишеней, в том числе подвижных и имитирующих бронетехнику противника.

Прибывшей в Волгоград рекогносцировочной группе индийских офицеров предстоит оценить готовность полевого лагеря на полигоне Прудбой. Совместная тренировка подразделений спецназа, общей численностью до 500 человек, пройдет с 1 по 13 августа.

"Задачей учения является повышение готовности органов управления, сил и средств к борьбе с терроризмом. Военнослужащие выполнят тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований", - сообщил пресс-секретарь ЮВО полковник Вадим Астафьев.

Отдельное внимание будет уделяться тренировке по поиску и уничтожению взрывных устройств в зданиях и на местности.

В 2021 году российские военнослужащие проведут учения с подразделениями вооруженных сил Абхазии, Южной Осетии, Армении, Алжира, Индии, Казахстана, Пакистана и Египта.


Николай Грищенко

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