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ТАСС

Военные РФ в Таджикистане завершили перегруппировку на учения на границу с Афганистаном

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Совместные учения 201-й российской военной базы и военных сил Таджикистана
Совместные учения 201-й российской военной базы и военных сил Таджикистана.
Источник изображения: © Sputnik / Искандар Аминов

В ходе марша военнослужащие отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоление условно зараженных участков местности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Подразделения 201-й военной базы в Таджикистане завершили перегруппировку войск на полигон Харб-Майдон в 20 км от Афганистана для проведения совместных учений РФ, Узбекистана и Таджикистана. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в среду.

"Мотострелки, танкисты, артиллеристы, зенитчики и военные инженеры в сопровождении вертолетов армейской авиации прибыли из Душанбе в район проведения учения, совершив 200-километровый марш. В ходе марша военнослужащие отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации "противника". В районе сосредоточения войск военнослужащие развернули пункты управления, выполнили инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники", - говорится в сообщении.

Совместные учения России, Узбекистана и Таджикистана на полигоне Харб-Майдон пройдут с 5 по 10 августа, в них примут участие более 1,5 тыс. человек. Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также группы специального отдельного соединения специального назначения ЦВО. Кроме того, в учениях будут задействованы специалисты РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.

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