В ОАК раскрыли место сборки Су-75

Новый российский истребитель Су-75, которому дали имя Checkmate («Шах и Мат») будут собирать на авиазаводе имени Гагарина (КнААЗ), расположенном в Комсомольске-на-Амуре. Предприятие является филиалом ПАО «Компания «Сухой».

«Checkmate будут собирать здесь», — приводит «РИА Новости» слова генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря в среду, 28 июля.

Отмечается, что основным направлением работы завода является строительстве самолетов пятого поколения Су-57, а также многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. Ранее в среду КнААЗ посетил премьер-министр Михаил Мишустин.

23 июля сообщалось, что российский новейший легкий тактический самолет Checkmate, известный также как Су-75, в США прозвали Screamer «Крикун». «Крикуном» самолет окрестили из-за большого воздухозаборника на «подбородке», который придает самолету особый вид.

20 июля президент России Владимир Путин в ходе посещения Международного авиакосмического салона – 2021 осмотрел модель самолета в павильоне «Сухого». Как уточняли в «Ростехе», аналогов подобному самолету в России еще не было. Воздушное судно оснащено искусственным интеллектом, который самостоятельно проводит диагностику и информирует пилота о готовности к вылету.

Тогда глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что стоимость нового российского истребителя Checkmate составит $25–30 млн. При этом вице-премьер РФ Юрий Борисов добавил, что у России уже есть иностранный заказчик на новый истребитель.