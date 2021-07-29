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Интерфакс-АВН

Истребитель пятого поколения "СHECKMATE" будет собираться на заводе КнААЗ в Комсомольске-на-Амуре

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Макет
Доставленный на аэродром АО "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова" в Жуковском закрытый брезентом полноразмерный макет (или первый опытно-экспериментальный образец?) российского перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения, разрабатываемого ПАО "Компания "Сухой" (в составе АО "Объединенная авиастроительная корпорация"), по, предположительно, программе ЛТС ("Легкий тактический самолет"), 15.07.2021.
Источник изображения: Евгений Лебедев / russianplanes.net

Комсомольск-на-Амуре. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Новый однодвигательный истребитель пятого поколения "CHECKMATE" будет собираться на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Гагарина (КнААЗ), который является филиалом ПАО "Компания Сухой", сообщил "Интерфаксу" генеральный директор объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

"CHECKMATE" будут собирать здесь", - подтвердил Слюсарь агентству.

В среду КнААЗ посетил премьер РФ Михаил Мишустин. Основным направлением работы предприятия является строительство самолетов пятого поколения Су-57 и многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35 С.

Мишустин осмотрел агрегатно-сборочные цеха по производству этих военных самолетов, поднялся в кабины истребителей, побеседовал с летчиками-испытателями.

В цеху финальной сборки главу правительства ждали практиканты - студенты Московского авиационного института, у которых Мишустин поинтересовался, нравится ли им работать на КнААЗе и представил им врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, рассказав о его первом техническом образовании. Дегтярев подтвердил, что его первая специализация, которую он получил в Самарском вузе, это "двигатели энергетических установок".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Checkmate
ПАК ФА
Су-35
Компании
КнААЗ Гагарина
МАИ
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
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