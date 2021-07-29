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Интерфакс-АВН

Мишустин обратил внимание на социальное партнерство "Сухого" с властями Хабаровского края

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Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания президент РФ Владимира Путина по экономическим вопросам.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Комсомольск-на Амуре. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер- министр РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым обратил внимание на социальное партнерство, которое власти региона налаживают с компанией "Сухой". Как считает глава кабмина РФ, такая работа является крайне важной.

На встрече Мишустин отдельно остановился на вопросах социально- экономического развития региона. "В частности, сегодня я увидел программу, которую вы вместе сделали с руководством завода "Сухого" - фактически по всем основным направлениям социального обеспечения людей: это здравоохранение, образование. Это и программы развития", - указал премьер.

Он подчеркнул, что это очень значимая работа. "И важно, чтобы вы также в региональном бюджете планируете на эти цели средства", - заключил председатель правительства РФ.

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Страны
Россия
Компании
Сухой ПАО
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