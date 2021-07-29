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Известия.ru

США сообщили о рекордном количестве перехваченных российских самолетов

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Samuel King

Соединенные Штаты за 2020 год перехватили рекордное количество военных российских самолетов в районах Аляски со времен Холодной войны. Об этом во вторник, 27 июля, сообщил заместитель начальника штаба военно-воздушных американских сил генерал Клинтон Хайноут на просторах круглого стола Международного центра Вудро Вильсона, темой которого арктическая стратегия военно-воздушного министерства США.

Он отметил, что именно эти перемены вынудили Вашингтон сосредоточиться на проблемах, связанных с Аляской.

«Наблюдается тенденция потепления (климата в Арктике), что способствует росту активности. Интересный факт: не все проявления этой активности безобидны. Например, в прошлом году мы перехватили больше российских военных самолетов рядом с Аляской, чем когда-либо со времен Холодной войны», — цитирует сообщение американского генерала «РИА Новости».

Хайноут выразил мнение, что «сосредоточенность на Аляске» позволит США «конкурировать», а в условиях необходимости «давать отпор военному соперничеству, которое сейчас наблюдается» на арктических территориях.

Двусторонний вопрос по части Арктики затрагивался еще на женевском саммите президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Тогда стороны обсудили вопросы стабильности и акцентировали внимание на роли обозначенного региона как места для сотрудничества, а не для конфликта.

Президент России отметил, что у озабоченности США по милитаризации Арктики нет «абсолютно никаких оснований».

Кроме того, Путин добавил, что вопрос разрешения иностранным судам проходить по внутренним морям в Арктике является суверенным правом России, но она им не злоупотребляет.

В ходе пресс-конференции Путин рассказал, что переговоры с Байденом прошли хорошо. Российский лидер отметил, что никакой враждебности с обеих сторон не было. Политики, по его словам, выразили желание сблизить позиции.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Арктика
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