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ТАСС

Модернизированный комплекс "Адъютант" будет способен имитировать налет роя беспилотников

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Мишенный комплекс для ПВО "Адъютант"
Мишенный комплекс для ПВО "Адъютант".
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

В апреле 2021 года завершился цикл государственных испытаний "Адъютанта", идет подготовка к серийному производству, отметил специалист проекта "Мишенные комплексы" ИЭМЗ "Купол" Александр Душкин

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Ижевский электромеханический завод (ИЭМЗ) "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") разработает модификацию новейшего мишенного комплекса противовоздушной обороны (ПВО) "Адъютант", способную имитировать налет роя беспилотных летательных аппаратов. Об этом ТАСС сообщил специалист проекта "Мишенные комплексы" ИЭМЗ "Купол" Александр Душкин.

"У нас уже сейчас есть возможность поднимать в небо до шести мишеней одновременно, разыгрывая тем самым различные сценарии нападения. Конечно, в последующем мы задумывались о том, чтобы совмещать два таких "Адъютанта" вместе, тем самым увеличивая в разы этот самый рой [беспилотников]", - сказал он.

По его словам, планируется широкомасштабная модернизация проекта, которая предполагает совмещение двух комплексов в единую систему, развитие машинного парка и улучшение летно-технических характеристик для увеличения максимальной скорости и продолжительности полета. "Будем и расширять свой мишенный парк, добавляя типы другие мишеней. Более скоростные, более маневренные", - добавил Душкин.

В апреле 2021 года был завершен цикл государственных испытаний "Адъютанта", идет подготовка к серийному производству.

ИЭМЗ "Купол" - единственное в России предприятие, где был разработан мишенный комплекс, способный выводить в небо до шести целей одновременно. "Адъютант" считается наиболее современной мишенной системой для подготовки расчетов ПВО. Особенность комплекса в том, что на одном шасси размещены все необходимые для работы элементы и мишени многоразового применения, имитирующие современные средства воздушного нападения, в том числе крылатые ракеты, самолеты, вертолеты и беспилотники.

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Проекты
БПЛА
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