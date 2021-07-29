Самолеты Су-57 с 2024 года планируют оснастить датчиками контроля состояния планера

Систему контроля могут начать устанавливать на истребители с 2024 года

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Систему контроля технического состояния самолета в режиме реального времени планируется начать устанавливать на истребители Су-57 с 2024 года. Об этом сообщил ТАСС на прошедшем в Жуковском авиасалоне МАКС-2021 ведущий технолог ПАО "Компания "Сухой" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") Антон Мишачев.

"В 2022 году мы планируем летные испытания на опытном изделии Су-57, а в 2024 году мы планируем установить систему уже на серийное изделие. Мы прорабатывали ее для истребителя Су-57, но данная система может быть принята для любого самолета", - сообщил он.

Он пояснил, что система встроенного контроля состоит из оптоволоконных датчиков двух типов - датчиков деформации и датчиков акустической эмиссии. "Система позволяет собирать данные в течение всего жизненного цикла эксплуатации самолета. На основании полученной информации рассчитывается остаточный ресурс самолета- сколько он еще может отлетать", - сказал Мишачев.

Датчики будут устанавливаться в критических зонах самолета. В перспективе возможна их установка и на другие модели. "Нам важно, из чего состоит самолет - Су-57 изготовлен с применением композиционных материалов. Для этих материалов будут применяться датчики акустической эмиссии, которые позволяют определять разрушение материала по звуковым импульсам - считывают щелчки. При разрушении композитов звуковых импульсов становится все больше и больше, что позволяет локализовать зону, где произошло разрушение. Также на Су-57 будут применяться датчики деформации. Они будут установлены на высоконагруженных элементах самолета, и по ним можно будет судить о нагрузках на данный элемент", - отметил технолог.

Мишачев уточнил, что в настоящее время подобная система проходит испытания и не применяется в ходе эксплуатации авиатехники. "Таким образом, в эксплуатации нельзя понять, какие нагрузки были на элементы самолета, насколько они большие были в полетах. Все полеты различны: в каком-то самолет летел ровно и не испытывал больших нагрузок, а в каком-то крутил виражи, как на МАКС, и, конечно, нагрузки на его агрегаты были значительные. От этого и зависит ресурс данных агрегатов", - пояснил он.

По словам Мишачева, сейчас специалисты занимаются оптимизацией системы и разрабатывают блок-регистратор, который будет установлен на самолет. Система позволит определять состояние отдельных зон самолета и учитывать нагрузки на них, что даст возможность экономить на его обслуживании. Проект стал одним из победителей организованного ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" конкурса "Будущее авиации" и был представлен на МАКС-2021.