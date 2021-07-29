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Российская газета

Первую в нынешнем году партию Т-80БВМ отправили в войска

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Источник изображения: rg.ru

Сухопутные части продолжают усиливать современными танками Т-80БВМ с газотурбинным двигателем. Вчера пресс-служба Омского завода транспортного машиностроения сообщила об отправке в войска первой в нынешнем году партии таких бронемашин.

На предприятии отметили, что для контроля работоспособности систем и механизмов танка и оценки его соответствия заявленным техническим характеристикам были проведены все необходимые в таких случаях проверки.

В этом году Т-80БВМ впервые протестировали летом. Причем в программу испытаний включили преодоление водной преграды. Для этого на заводском полигоне построили искусственный водоем. Надежность танка подтвердил марш в пять тысяч километров.

"Выполнение гособоронзаказа - приоритетное направление для предприятия. Т-80БВМ отлично себя зарекомендовали за последние годы. Они имеют неоспоримое преимущество при эксплуатации при низких температурах. В этом году мы доказали, что и в любых других условиях они боеспособны", - заявил гендиректор Омского завода Игорь Лобов.

Этот танк поставляют в Вооруженные силы с 2019 года. Но, строго говоря, его нельзя назвать совершенно новой машиной. Известно, что в результате модернизации базовой "восьмидесятки" были повышены все ее основные характеристики.

В том числе огневая мощь, защищенность, подвижность и управляемость. Выросла и дальность стрельбы из танка различными типами боеприпасов днем, ночью и в условиях ограниченной видимости.

Для большей живучести в бою танк Т-80БВМ оснастили сразу тремя видами защиты

На Т-80БВМ установили стабилизатор вооружения и полностью отечественный прицел наводчика "Сосна-У" с визирным, тепловизионным и дальномерным каналами, а также с каналом управления ракетой.

46-тонную машину снабдили 125-мм пушкой и доработанным газотурбинным двигателем ГТД-1250. За счет этого, в частности, снизился расход топлива при работе силовой установки на стоянке, когда включена система управления огнем.

Высокую командную управляемость экипажу обеспечивает новая ультракоротковолновая радиостанция "Акведук". А для большей живучести в бою машину оснастили тремя видами защиты - комплексом модульной динамической защиты "Реликт", противокумулятивными решетчатыми экранами и системой активной защиты "Арена-М".


Юрий Гаврилов

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