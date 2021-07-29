Военные врачи на "Армии-2021" покажут технологию восстановления глаз после ожогов

Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова.

С помощью внедрения этой разработки удастся избежать рубцевания и помутневший слой роговицы станет прозрачным, отметили в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Военные медики представят на предстоящем форуме "Армия-2021" новейшую технологию по восстановлению роговицы глаза после ожога. Об этом в интервью газете "Красная Звезда" рассказал начальник кафедры офтальмологии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова (ВМедА) полковник медицинской службы Алексей Куликов.

"Это будет биоинженерный клеточный продукт, который соединит биологию с синтетикой. Мы надеемся, что в дальнейшем он позволит восстанавливать соответствующий эпителиальный слой роговицы", - заявил он.

По его словам, с помощью внедрения этой разработки удастся избежать рубцевания и помутневший слой роговицы станет прозрачным.

"В конечном итоге появится возможность возвращать зрение пациентам, которые ранее были бесперспективны для лечения", - отметил Куликов.

Со слов военного медика, в результате эксперимента удалось убедиться в эффективности "синтетической матрицы" - носителей клеточного пласта.