Марсианский вертолет NASA пролетел уже почти два километра и поднялся на рекордную высоту

Фотография дрона Ingenuity в полете, сделанная левой навигационной камерой ровера Perseverance (Navcam), которая расположена на его мачте. Расстояние между роботами — несколько десятков метров. Снимок увеличен и произведена цветокоррекция.

Винтокрылый дрон Ingenuity продолжает демонстрировать свою исключительную пользу в качестве инструмента для изучения Марса. Он совершил уже десятый полет, преодолев в сумме 1838 метров, а также разогнался до рекордной скорости и поднялся на впечатляющую высоту.

Аппарат, который задумывался как демонстратор технологий и должен был хотя бы подняться над поверхностью Красной планеты, и не думает прекращать работу. В апреле он совершил четыре испытательных полета на импровизированном «аэродроме имени братьев Райт». Затем миссию Ingenuity расширили: с 7 мая марсианский вертолет на практике доказывает, что летающий дрон может быть полезен в исследовании других планет.

Отметкой в 1605 метров винтокрылый аппарат завершил девятый полет 5 июля, на 133-й сол миссии (марсианские сутки). Этот рейс, кстати говоря, был самым длинным за все время — 625 метров. Но до внушительного «пробега» — мили (1,609 километра) не доставало считаных шагов. Этот рубеж Ingenuity преодолел в минувшую субботу, 24 июля. Десятый полет оказался таким же долгим, как предыдущий (около двух минут и 45 секунд), но пройденное расстояние было значительно меньше, всего 233 метра.

Маршрут десятого полета. Источник: ©NASA, JPL-Caltech, University of Arizona

Положение ровера Perseverance и дрона Ingenuity в кратере Езеро на Марсе. Источник: ©NASA, JPL

Зато марсианский вертолет установил другой рекорд: максимальная высота составила 12 метров, хотя ранее выше десяти он не поднимался. Максимальная скорость полета тоже была впечатляющей — пять метров в секунду (18 километров в час). Прежде команда инженеров Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) не осмеливалась разгонять Ingenuity выше четырех метров в секунду. Но все эти достижения вообще-то вторичны, главное, чего добился дрон, — получил ценные научные результаты.

Во время девятого и десятого полетов дрон сверху и под углом запечатлел геологические формации Séítah и Raised Ridges. Так ученые на Земле смогли получить их цветные изображения с разных сторон и сделанные вблизи. Подгонять к этим камням для такой же задачи ровер Perseverance никто бы не стал. Во-первых, на его пути находятся мелкие песчаные дюны, где он рискует если не увязнуть насовсем, то здорово застрять и потратить несколько дней или даже недель в попытках выбраться. Во-вторых, за областью с песком видно множество мелких камней. У нового марсохода, конечно, колеса понадежнее, чем у его предшественника Curiosity, но испытывать судьбу все равно рискованно.

Зато вертолету эти сложности топографии абсолютно безразличны. Да, научных инструментов на борту Ingenuity нет, но для опытного геолога и цветных снимков нередко вполне достаточно. Если объект изучения окажется совсем любопытным, возможно и для ровера попробуют найти относительно безопасный маршрут.

Десятый рейс дрона, помимо рекордов высоты и общего пройденного расстояния, примечателен еще замысловатостью маршрута. В официальном анонсе полета его называют самым сложным из всех, прошедших ранее: десять контрольных точек. Траектория движения Ingenuity подразумевала три изменения курса, четыре зависания над объектом съемки и столько же раз он должен был сфотографировать цели на отлете (под углом).

Полетный журнал» марсианского вертолета Ingenuity. Источник: ©NASA, JPL

Результативность Ingenuity по итогам девятого полета. Источник: ©NASA, JPL

Сейчас марсианский вертолет удалился от места начала работы на Красной планете уже более чем на километр. От своего главного компаньона — ровера Perseverance — Ingenuity отделяют порядка 300 метров. Дрон почти втрое превысил запланированный срок службы (30 солов) и за время расширенной миссии выполнил больше задач, чем в ходе демонстрационной фазы. Он сделал 43 цветных снимка разрешением 13 мегапикселей на основную научную и 809 монохромных кадров на стереоскопическую навигационную камеры. На протяжении последних двух с половиной месяцев аппарат получил два обновления программного обеспечения, которые устранили ряд проблем и улучшили его производительность.

Таким образом JPL снова продемонстрировала верность традициям: делать аппараты, работающие радикально дольше, чем изначально предполагается. Как знать, может, и собранный из коммерчески доступных компонентов (идентичных потребительской электронике) Ingenuity прослужит больше года. Те же Spirit с Opportunity должны были функционировать три месяца, а в итоге окончательно отключились только через шесть с лишним и 15 лет соответственно.