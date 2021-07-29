Минобороны создаст для военных телефон, недоступный для прослушки

Минобороны намерено создать телефон и мобильное приложение к нему специально для военнослужащих.

Особенностью военных гаджетов станет безопасная связь. Прослушать телефон при разговоре, благодаря защищенному спецканалу, станет практически невозможно.

Военное ведомство уже давно обеспокоено вопросами информационной безопасности в военных частях. С 2019 года всем военнослужащим запретили публиковать информацию в соцсетях и использовать смартфоны на службе и сборах. Во время службы нельзя иметь при себе смартфон и любое устройство с камерой и возможностью определить и передать геолокацию.

Нарушителям грозит строгое наказание - курсанта могут отчислить, срочника отправить под дисциплинарный арест, офицера лишить очередного звания, а контрактника уволить.

Эти меры безопасности абсолютно понятны. Соцсети сейчас читают не только друзья и знакомые военнослужащих, но и западные разведки. Казалось бы, безобидная информация о службе, учениях и местах нахождения войск тут же может вызывать интерес у тех, кому не стоило бы знать о перемещениях частей и планах армии. Вместе с тем технологии не стоят на месте, и кнопочный телефон не поможет военному, к примеру, войти на сайт гос­услуг или перечислить по телефону коммунальные платежи.

Военное ведомство понимает эти проблемы, поэтому сейчас разрабатывает специальные смартфоны и мобильные приложения, предназначенные для военнослужащих и членов их семей. Как сообщил ТАСС заместитель руководителя Департамента информационных систем минобороны генерал-майор Александр Осадчук, работы по созданию смартфона для военных ведутся на базе военного технополиса "Эра". Мобильник разрабатывается на решениях, представленных отечественной мобильной платформой "Аврора".

Все соцсети читают разведки - поэтому и разрабатывают смартфоны и приложения для военнослужащих

"В этом направлении у нас идут эксперименты по созданию защищенного телефона, смартфона, я подчеркиваю, который будет работать в различных режимах, в том числе которые позволят обеспечить безопасную связь", - рассказал Осадчук. Сейчас в технополисе "Эра" уже апробируется проект "Кварц" по созданию цифровой экосистемы для повседневной деятельности военных.

По словам генерала, специалисты пытаются рассмотреть возможность использования мобильных приложений для решения задач повседневной деятельности.

На базе проекта "Кварц" сейчас в армии внедряется система "Паспорт", которая должна обеспечить доступ военного к тем данным, которые ему нужны в повседневной жизни. Он добавил, что эта система также создана для оптимизации повседневной деятельности как военнослужащего, так и членов его семьи.

К слову, на базе российской операционной системы "Аврора" уже создан защищенный смартфон MIG С55. Он имеет антиударный, пылевлагозащищенный корпус. Мобильник может работать как при большой жаре и влажности, так и при аномальных холодах.

Александр Степанов