Будущее за ударными беспилотниками

На днях завершил свою работу Международный авиационно-космический салон «МАКС-2021», который проходил в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.

Как отмечают эксперты, в этом году выставка была богата на громкие новинки. Без сомнений, «изюминкой» на авиасалоне стал перспективный российский истребитель «Checkmate».

По заявлениям официальных представителей компании «Сухой», которая входит в состав ОАК «Ростех», новый российский самолет пятого поколения действительно произвел фурор как на выставке, так и во всем мире.

«Checkmate» представляет собой однодвигательный самолет пятого поколения. Одно из ключевых качеств самолета – его модульная конструкция. К базовой модели можно добавлять различные аксессуары на разный вкус и кошелек. Первый полет «Checkmate» запланирован на 2023 год, а серийное производство начнется в 2025 году.

Специалисты определенно обратили внимание на информацию, о том, что в настоящее время на базе единой авиационной платформы создается беспилотная версия истребителя. «Checkmate» сможет действовать в составе группы как пилотируемых, так и беспилотных летательных аппаратов, объединенных в единую систему.

Следует отметить, что ударные БПЛА получили свой пиар в ходе армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. И сейчас «беспилотная» тема проходит красной нитью на всех мероприятиях, подобных «МАКСу».

Так свою долю внимания «беспилотники» получили и на Международной выставке вооружения и военной техники «MILEX-2021», которая ранее прошла в Минске. В ней участвовали 150 организаций из Беларуси, России и других стран, 177 образцов техники были представлены впервые.

Среди них – принципиально новый для Беларуси образец продукции военного назначения – боевой разведывательно-ударный беспилотный вертолет «Hunter», оснащенный дистанционно-управляемой турелью с пулеметом Калашникова танковой модификации (ПКМТ) с электроспуском, системой бесперебойной подачи боеприпасов на 550 патронов, двумя пусковыми установками для восьми неуправляемых ракет и 16 противотанковыми бомбами. Разработчики из КБ «Беспилотные вертолеты» утверждают, что в данном классе машин такого максимального взлетного веса нет.

Также были представлены еще два беспилотных летательных аппарата, разработанных ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» – УБАК-25 «Чекан» и УБАК-70 «Ловчий».

УБАК-25 «Чекан» с боевой нагрузкой до 2,5 кг и дальностью боевого применения до 25 км – это тактический ударный беспилотный авиационный комплекс с беспилотным летательным аппаратом одноразового применения, так называемым БПЛА-камикадзе. Он оснащен осколочно-фугасной боевой частью и способен поражать цели на дальности 25 км от точки старта. УБАК-70 «Ловчий» – аппарат более тяжелого класса. Разработан вариант с неуправляемыми авиационными средствами поражения – авиабомбами. Этот аппарат может работать на дальности до 70 км. Время нахождения в воздухе такой машины доходит до 7-8 часов. УБАК-70 может нести до 30 кг полезной нагрузки – несколько авиабомб и как минимум две управляемые бомбы или ракеты.

Где нападение, там и защита – на выставке был представлен мобильный комплекс противодействия БПЛА «Миротворец». Это перспективная разработка, задача которой – противодействие беспилотным летательным аппаратам на малых и средних высотах в условиях помех. В состав комплекса входят боевая машина 9А33-2Б, зенитные управляемые ракеты 9М33М3, наземная станция управления U-GCS, пусковая установка КР120, ударные БПЛА «Беркут», средства связи, средства подвижности.

Сказать, что военное ведомство заинтересовалось новинками, значит промолчать. Белорусская армия, конечно, и раньше оснащалась беспилотными комплексами различного класса как отечественного, так и российского производства. Их опыт применения уже показал, что возможности систем связи, навигации, разведки, радиоэлектронной борьбы, огневого поражения с использованием БПЛА повышаются в среднем на 15 %. Но, как говорят, «лучшее – враг хорошего».

Поэтому военным вскоре придется пересчитать проценты, так как в войска начнут поступать новые образцы актуального вооружения и военной техники, а значит боевые возможности белорусских вооруженных сил возрастут.

Николай Крылов