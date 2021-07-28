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Китайцы начали строить автономную исследовательскую плавучую базу для роботов

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Китайцы начали строить автономную исследовательскую плавучую базу для роботов
Китайцы начали строить автономную исследовательскую плавучую базу для роботов.
Источник изображения: Southern Marine Science and Engineering Guangdong Laboratory

Южная морская научно-техническая лаборатория провинции Гуандун приступила к строительству автономного исследовательского судна. Оно должно плавучей базой, координирующей беспилотники в воздухе, на воде и под водой. Как сообщает Центральное телевидение Китая, судно планируют сдать в эксплуатацию в следующем году.

Разработкой исследовательских автономных судов сегодня занимается несколько компаний. Например, IBM создала автономный тримаран «Мейфлауэр», который должен был пройти по маршруту одноименного английского торгового судна, по пути собирая информацию о закислении океана, микропластике и морских млекопитающих. А Saildrone собирается построить целый флот надводных роботов, чтобы за следующие десять лет нанести на карту дно всех океанов Земли.

Южная морская научно-техническая лаборатория провинции Гуандун заключила контракт на проектирование и строительство автономного исследовательского судна с компанией China Ship Design & Research Center и верфью Huangpu Wenchong в декабре прошлого года. Согласно этому контракту, его должны сдать в эксплуатацию в следующем году.

О начале строительства автономной исследовательской плавучей базы стало известно в июле. Оно получило обозначение i-ship. При длине в 88,5 метра и ширине 6,1 метра у i-ship будет водоизмещение в две тысячи тонн. Судно сможет развивать скорость до 18 узлов и передвигаться автономно или управляться дистанционно.

I-ship планируют отправлять в миссии без экипажа на борту. Судно получит систему наблюдения за океаном IMOSOS, которая позволит ему одновременно проводить исследования в воздухе, на воде и под водой с помощью более 50 беспилотных систем. Среди последних будут как беспилотные летательные аппараты, так и надводные и подводные роботы.

I-ship станет первой китайской автономной плавучей базой, но беспилотные исследовательские суда в Китае уже разрабатывали. Ранее мы писали про китайское полупогруженное судно с метеорологическими ракетами. Оно может передвигаться в автономном режиме, отслеживая свое положение по сигналам системы спутниковой навигации BeiDou.

Василиса Чернявцева

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Великобритания
Китай
Проекты
БПЛА
Робот
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