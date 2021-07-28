Войти
N+1

Беспилотник Coyote победил рой из десяти дронов

440
0
0
Беспилотник Coyote
Беспилотник Coyote.
Источник изображения: Raytheon Missiles & Defense

Американская армия испытала беспилотник Coyote против роя из десяти дронов. Coyote нейтрализовал рой «некинетическими средствами». Как пишет The Drive, обычно так называют системы подавления сигналов или микроволновые излучатели.

Бороться с дронами можно разными способами: огнестрельным оружием, лазером, ручным сеткометом или противодроновой радиовинтовкой. Справиться с роем беспилотников сложнее. В нем может быть сто дронов, и даже если сбить большинство, есть шанс, что остальные все равно прорвутся к цели.

Coyote — это небольшой расходуемый беспилотник трубного запуска со складным крылом и гибкими резиновыми лопастями толкающего воздушного винта. Он может находиться в воздухе до 30 минут и летать на расстояние до 80 километров. Беспилотник должен был стать недорогой платформой для наблюдения и разведки, но в итоге ему нашлось множество других применений. Например, его модернизировали для полетов внутрь ураганов.

В 2018 году армия США заключила с компанией Raytheon контракт на модификацию Coyote для перехвата других беспилотников. Предполагалось, что Coyote будут ловить квадрокоптеры и аппараты самолетного и вертолетного типов массой до 600 килограмм. Raytheon уже испытывала модифицированные беспилотники, выпустив 12 Coyote по 12 целям. Из них 11 успешно выполнили задачу, а один не смог подняться в воздух из-за неправильной работы двигателя.

Raytheon 21 июля объявила, что армия США испытала Coyote против роя из десяти дронов разных размеров, дальности и маневренности. Беспилотник вывел их из строя «некинетическими средствами». Какими именно, компания не уточняет, но обычно так называют системы подавления сигналов или микроволновые излучатели. The Drive предполагает, что речь идет об именно излучателе, тем более что Raytheon уже раньше испытывала установку, способную выжигать бортовую электронику беспилотников.

К тому же, противодроновый беспилотник MORFIUS с микроволновым излучателем недавно представила другая американская компания Lockheed Martin. Ранее мы писали, что ее совокупная мощность может достигать одного гигаватта.

Василиса Чернявцева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
БПЛА
Похожие новости
27.04.2020
Арктический бастион
20.05.2019
Американская армия выбрала разработчиков боевого лазера
08.11.2018
Саудовская Аравия на рынке вооружений и убийство Джамаля Хашогги
25.08.2017
Тысячи новых ракет для врагов США
14.10.2013
Турецкий тендер T-LORAMIDS: оглашение победителя и возможные последствия
11.04.2013
Дешево и очень сердито
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 14:12
  • 5
В России начали разработку нового стелс-истребителя пятого поколения
  • 28.07 14:09
  • 286
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 28.07 14:04
  • 150
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 28.07 13:25
  • 25
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 28.07 12:33
  • 1
Источник: для управления беспилотниками "Охотник" разработают двухместный Су-57
  • 28.07 12:27
  • 9
Dassault Rafale «подбил» во время учений российский Су-35
  • 28.07 12:08
  • 1
«Су-57 для бедных» ставит авиапром в рискованное положение
  • 28.07 11:11
  • 113
Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на МиГ-35
  • 28.07 10:15
  • 953
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.07 06:14
  • 2
Москва и Минск наращивают военно-техническое сотрудничество
  • 27.07 19:25
  • 0
Отказ двигателя у самолета “Белавиа” эксперт назвал не критичной ситуацией
  • 27.07 15:59
  • 1
Пять компаний разработают «робота» взамен Bradley
  • 27.07 08:00
  • 30
АК-19: прорыв или стагнация
  • 27.07 07:26
  • 363
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 27.07 05:35
  • 2
В Кремле видят в заключении мирного договора с Японией возможность поставить точку в истории с принадлежностью южных Курил