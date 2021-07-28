Беспилотник Coyote победил рой из десяти дронов

Американская армия испытала беспилотник Coyote против роя из десяти дронов. Coyote нейтрализовал рой «некинетическими средствами». Как пишет The Drive, обычно так называют системы подавления сигналов или микроволновые излучатели.

Бороться с дронами можно разными способами: огнестрельным оружием, лазером, ручным сеткометом или противодроновой радиовинтовкой. Справиться с роем беспилотников сложнее. В нем может быть сто дронов, и даже если сбить большинство, есть шанс, что остальные все равно прорвутся к цели.

Coyote — это небольшой расходуемый беспилотник трубного запуска со складным крылом и гибкими резиновыми лопастями толкающего воздушного винта. Он может находиться в воздухе до 30 минут и летать на расстояние до 80 километров. Беспилотник должен был стать недорогой платформой для наблюдения и разведки, но в итоге ему нашлось множество других применений. Например, его модернизировали для полетов внутрь ураганов.

В 2018 году армия США заключила с компанией Raytheon контракт на модификацию Coyote для перехвата других беспилотников. Предполагалось, что Coyote будут ловить квадрокоптеры и аппараты самолетного и вертолетного типов массой до 600 килограмм. Raytheon уже испытывала модифицированные беспилотники, выпустив 12 Coyote по 12 целям. Из них 11 успешно выполнили задачу, а один не смог подняться в воздух из-за неправильной работы двигателя.

Raytheon 21 июля объявила, что армия США испытала Coyote против роя из десяти дронов разных размеров, дальности и маневренности. Беспилотник вывел их из строя «некинетическими средствами». Какими именно, компания не уточняет, но обычно так называют системы подавления сигналов или микроволновые излучатели. The Drive предполагает, что речь идет об именно излучателе, тем более что Raytheon уже раньше испытывала установку, способную выжигать бортовую электронику беспилотников.

К тому же, противодроновый беспилотник MORFIUS с микроволновым излучателем недавно представила другая американская компания Lockheed Martin. Ранее мы писали, что ее совокупная мощность может достигать одного гигаватта.

Василиса Чернявцева