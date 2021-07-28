Российский ядерный объект строится в Америке вопреки противодействию США

После целой серии политических пертурбаций Боливия наконец начала финальную часть строительства важнейшего для страны ядерного объекта. Центр ядерных исследований и технологий создается при участии Росатома. Какие преимущества даст этот объект Боливии и каковы гарантии того, что он не будет использован для создания ядерного оружия?

Центр ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) в Боливии станет для Росатома важным и пилотным проектом – первым научным ядерным центром за рубежом, построенным за последние годы. Помимо этого, сооружение действительно уникально – хотя бы потому, что строительство ведется на высоте четырех тысяч метров. Это будет самый высокогорный атомный объект в мире – и важнейший символ присутствия передовых российских технологий в Южной Америке, да и на всем американском континенте в целом.

Почему режим нераспространения?

Специфика научных исследовательских центров в атомной отрасли очень непроста. Фактически это полноценные ядерные площадки, просто весьма скромных размеров и снабженные реакторами небольшой мощности. Понять разницу между "научными исследованиями" и "военными разработками" в случае строительства таких центров достаточно сложно. В прошлом многие проекты подобных исследовательских центров было легко перепрофилировать под чисто военные задачи.

Например, такая история приключилась с израильским ядерным исследовательским центром в Димоне. В период с 1957 по 1964 год при содействии французских фирм там был построен тяжеловодный реактор IRR-2 мощностью 28 МВт, работающий на природном уране. Однако после постройки центра Израиль отказался передавать его под контроль МАГАТЭ, мотивируя это вопросами национальной безопасности. По оценке экспертов, с тех пор Димона производит от 15 до 60 кг оружейного плутония ежегодно, что позволило Израилю стать неофициальным членом "ядерного клуба".

Ровно так же сложилась и история научно-исследовательского центра в северокорейском Йонбёне, где в 1965 году был установлен легководный советский реактор бассейнового типа ИРТ-2000 мощностью 2 МВт. Несмотря на то, что КНДР была членом МАГАТЭ, уже в 1975 году она получила первые 300 мг оружейного плутония на этом реакторе.

Будучи членом МАГАТЭ, в 1974 году КНДР получила схемы более мощного британского газографитного реактора типа "магнокс", находившиеся в открытом доступе для членов организации, после чего построила реактор такого типа уже у себя. В результате уже к началу 1990-х годов в распоряжении КНДР оказалось более сотни килограммов оружейного плутония. Именно это и позволило Северной Корее в 2006 году провести первое испытание ядерного оружия и официально объявить о вступлении в "ядерный клуб".

Что такое ЦИЯТ?

Исходя из таких примеров злоупотребления исследовательскими реакторами, в структуру строящегося ЦИЯТ в Боливии сразу были внесены необходимые ограничения и барьеры.

Проект центра был разделен на две очереди. В первую из них попали предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс (ПЦРК) и многоцелевой центр облучения (МЦО). Два этих объекта работают с уже готовыми источниками проникающей радиации – ускорителем частиц и радиоактивными изотопами. Поскольку в ПЦРК и МЦО не идут реакции управляемого распада урана, то они не являются источниками нейтронов и не могут быть использованы для наработки оружейного плутония.

На базе ПЦРК планируется производить радиофармпрепараты для диагностики и лечения онкологических заболеваний. В МЦО на базе промышленной гамма-установки будет организована обработка медицинских изделий и сельскохозяйственной продукции. Гамма-источник МЦО позволит производить стерилизацию сельскохозяйственных продуктов, что крайне важно для сельского хозяйства Боливии, страдающего от вредителей и болезней.

В перспективе же центр обеспечит широкое применение ядерных и радиационных технологий не только в сельском хозяйстве, но и в медицине, промышленности и других важных сферах жизнедеятельности человека. И не только в Боливии, но и в других странах Латинской Америки.

Второй, не менее важный этап сооружения центра подразумевает строительство собственно реакторного комплекса на базе исследовательского водо-водяного реактора с номинальной мощностью 200 кВт. Малая мощность реактора и использование низкообогащенного урана также делают производство оружейного плутония на нем практически невозможным. Кроме того, отработанное топливо этого реактора должно будет находиться под контролем МАГАТЭ.

Сложный путь к первому бетону

26 июля президент Боливии Луис Арсе и первый заместитель генерального директора корпорации "Росатом" Кирилл Комаров приняли участие в церемонии заливки первого бетона, дав старт строительству второй очереди комплекса – исследовательского реактора. "Это наш первый столь серьезный проект в Латинской Америке, и мы делаем все возможное для его успешной и своевременной реализации. Несмотря на все сложности, российская сторона в полной мере соблюдает контрактные обязательства", – заявил Комаров.

О каких же сложностях идет речь? Изначальный график запуска ЦИЯТ предполагал, что первая очередь комплекса будет функциональной еще в августе 2019 года, а исследовательский реактор будет запущен годом позже, летом 2020-го. Что же произошло?

В октябре 2019 года в Боливии начались антиправительственные акции протеста. Протестующие обвиняли власти в нарушениях на выборах, на которых победил действующий президент Эво Моралес. Под давлением военных Моралес отменил итоги выборов и покинул Боливию. В результате к власти в стране пришло проамериканское правительство, которое возглавила вице-спикер парламента Боливии Жанин Аньес. Одним из первых решений новых властей Боливии стала заморозка строительства ЦИЯТ и фактическое прекращение сотрудничества с Росатомом.

Через год в Боливии прошли внеочередные всеобщие выборы, которые неожиданно для правительства Аньес снова выиграли сторонники Эво Моралеса – партия "Движение к социализму". Сам Луис Арсе получил 55% голосов избирателей еще в первом туре, а его однопартийцы получили 73 места из 130 в палате представителей и 21 место из 36 в сенате.

Такое сокрушительное поражение путчистов стало для них роковым: уже в марте 2021 года Аньес и ряд ее сторонников были арестованы по обвинению в госперевороте 2019 года против тогдашнего президента Эво Моралеса. Сейчас все они находятся под следствием в ожидании суда.

Нетрудно понять, что одним из первых шагов новых властей стал возврат к реализации проекта ЦИЯТ, который находился уже в высокой степени готовности, равно как и нормализация взаимоотношений с Россией и восстановление сотрудничества с Росатомом. Ведь запуск центра был важен для Боливии, а решение правительства Аньес было продиктовано исключительно политической конъюнктурой и, чего скрывать, основывалось на прямом указании из Вашингтона.

Так что пожелаем Росатому и Боливии реализовать этот важный и нужный проект, который должен стать примером того, что исследовательские ядерные центры могут соответствовать самым высоким стандартам по безопасности и в сфере нераспространения. Ну и, конечно же, будем ждать, когда новый российский ядерный центр в Боливии станет приносить пользу людям.

Алексей Анпилогов