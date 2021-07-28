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ТАСС

ЦУП скорректировал орбиту модуля "Наука"

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Центр управления полетами
Центр управления полетами.
Источник изображения: Максим Блинов / РИА Новости

Следующий импульс для выстраивания орбиты запланирован на 28 июля

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Специалисты Центра управления полетами (ЦУП) провели коррекцию орбиты многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука". Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В 17:33 мск проведена одноимпульсная коррекция орбиты многофункционального лабораторного модуля "Наука" двигателями коррекции и сближения", - говорится в сообщении, опубликованном на канале Рогозина в Telegram.

В свою очередь в Роскосмосе уточнили, что следующий импульс для дальнейшего выстраивания орбиты запланирован на 28 июля. Последний раз коррекция орбиты модуля проводилась 24 июля.

Ракета "Протон-М" с многоцелевым лабораторным модулем (МЛМ) "Наука" стартовала с космодрома Байконур 21 июля в 17:58 мск. Сейчас модуль находится на околоземной орбите. Как сообщал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, во время выведения Барнаульская станция временно не принимала телеметрию. Также сообщалось, что было проведено тестовое включение двигателей "Науки".

Модуль "Наука"

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос. "Наука" доставит на МКС емкости с водой, поручни, вентиляторы, кабели и другие грузы.

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Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
Проекты
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МКС
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