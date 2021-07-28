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Российская газета

Россия внесла в ООН первый проект конвенции по борьбе с киберпреступностью

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Источник изображения: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Во вторник, 27 июля, Россия внесла в ООН проект конвенции о противодействии использованию информационно- коммуникационных технологий в преступных целях.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, межведомственная российская делегация во главе с заместителем Генерального прокурора РФ Петром Городовым на встрече в штаб-квартире ООН в Вене с исполняющим обязанности исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности Деннисом Чатчавалитом официально внесла российский проект конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Копия проекта конвенции передана председателю специального комитета ООН по разработке конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях Фаузие Мебарки.

Таким образом, как отметили в надзорном ведомстве, Россия стала первой страной, разработавшей и представившей в спецкомитет проект универсальной конвенции, посвященной противодействию информационной преступности. Проект учитывает современные вызовы и угрозы в сфере международной информационной безопасности, в том числе, криминальное использование криптовалюты. А также вводит новые составы преступлений, совершаемых с использованием ИКТ - распространение фальсифицированной медицинской продукции, оборот наркотиков, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных деяний, опасных для их жизни и здоровья, и другие. Также проект расширяет сферу международного сотрудничества в вопросах выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, включая выявление, арест, конфискацию и возврат активов.

Как напомнили в Генпрокуратуре, в прошлом году в связи с взрывным ростом киберпреступности во всем мире по решению Генерального прокурора Игоря Краснова была создана межведомственная рабочая группа по противодействию информационной преступности. Одной из главных задач, поставленных перед экспертами этой группы, стала разработка проекта универсальной всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях.


Иван Егоров

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