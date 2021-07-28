В Литве заявили о готовности блокировать бронетехникой лагеря мигрантов

Литовская армия готова выставить у лагерей нелегальных мигрантов, прибывших в республику с территории Белоруссии, блокпосты с бронемашинами. Об этом во вторник, 27 июля, заявил глава минобороны страны Арвидас Анушаускас.

«Армия готова увеличить свою помощь пограничникам, выделить дополнительные логистические ресурсы, а если надо, вместе с пограничниками мы можем блокировать территорию лагерей мигрантов бронемашинами Hammer, лишь бы местные жители чувствовали себя спокойно», — написал он на своей странице в Facebook.

В свою очередь, глава МВД Литвы Агне Билотайте во время пресс-конференции рассказала, что ведомство предложило правительству ввести в приграничных с Белоруссией районах режим чрезвычайного положения в связи с наплывом нелегальных мигрантов, пишет портал Delfi.lt. Он указала на необходимость всесторонне оценить ситуацию.

«Надо дать оценку целому ряду компонентов. Мы делаем это со стороны МВД, чтобы наши сотрудники могли эффективнее выполнять задачи по охране границы», — подчеркнула Билотайте.

Накануне сообщалось, что первые 50 км колючей проволоки, выделенные из резервов Сил обороны Эстонии, отправлены в Литву для помощи в укреплении литовской границы. Всего будет передано 100 км колючей проволоки.

В Эстонии также заявили о готовности с 1 августа отправить в Литву три команды по обслуживанию беспилотников для лучшего обзора происходящего на границе.

19 июля глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал граждан стран Ближнего Востока и Азии искать легальные пути прибытия на территорию Европы, а не пользоваться услугами сомнительных посредников.

12 июля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал о том, что Совет Евросоюза готов рассмотреть введение новых санкций против Минска в ответ на рост потока мигрантов через Белоруссию в Литву.

До этого Литва призвала Евросоюз ввести новые санкции против Белоруссии и обвинила Минск в организации нелегальной переброски мигрантов из Азии в страну. Тогда Вильнюс сообщил, что число прибывающих в Литву нелегальных мигрантов из Белоруссии увеличилось в 22 раза.

Также стало известно, что для мониторинга с воздуха границы с Белоруссией агентство ЕС по контролю внешних границ Frontex направит в Литву вертолеты. Кроме того, сообщалось об отправке в республику дополнительных вооруженных патрулей, переводчиков, а также персонала по работе с мигрантами.

В начале июля власти Литвы из-за наплыва нелегальных мигрантов с территории Белоруссии объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне.