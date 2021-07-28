В России строят новый самолёт «судного дня»

Ненужному на гражданском рынке широкофюзеляжному самолёту Ил-96-400М нашли военное применение. Вчера, 26 июля, информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что перспективный российский воздушный командный пункт на базе Ил-96-400М начали разрабатывать в Воронеже.

«Российские Воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Один находится в производстве», — сообщают «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник в ОПК. Проект получил название «Звено-3С», в его рамках возможна сборка третьего «самолёта судного дня» для нужд Минобороны РФ.

Первый опытный образец Ил-96-400М в процессе сборки

Позже газета «Известия» привела несколько иную информацию: «Пока ни одного готового Ил-96-400М нет. А работы по этому лайнеру пока находятся в стадии разработки. Также эта машина ещё не прошла испытания. Говорить о конкретных планах строительства летающего командного пункта на базе Ил-96-400М можно будет только после того, как самолёт совершит первый полёт».

В числе характеристик командного пункта на базе Ил-96-400М заявлен новейший радиокомплекс, который позволит доводить приказы войскам, включая стратегическую авиацию, подвижные и шахтные пусковые установки, подводные лодки-носители стратегического ядерного оружия — в радиусе 6000 км. Дальность полёта нового самолёта указана на уровне 9000-10 000 км. Это почти втрое превышает показатель действующего командного пункта на базе Ил-80.

Командный пункт Ил-80 Источник изображения: opkrt.ru

Ранее газета «Ведомости» писала, что в процессе разработки Ил-96-400М его проектная стоимость существенно возросла — с 7 до 8,5 млрд руб. А в апреле текущего года стало известно, что в серию он не пойдёт: «От авиакомпаний заказа нет, а с учётом COVID-19 и простоя дальнемагистральных самолётов по всему миру серийного производства Ил-96-400М пока не планируется», — сообщили в аппарате профильного вице-премьера Юрия Борисова. Тогда сообщалось, что всего будет собрано два самолёта, которые поступят в парк специального лётного отряда «Россия», который осуществляет перевозки первых лиц государства, в том числе президента России. Вероятно, именно эти самолёты станут перспективными командными пунктами.

Ил-96-400М является глубоко модернизированной версией Ил-96-300 — последнего созданного в СССР дальнемагистрального лайнера. Поставки Ил-96-300 начались в 1993 году, а последним из российских авиакомпаний отказался от их использования «Аэрофлот» (в 2014 году). Сейчас Ил-96-300 поставляется только для нужд лётного отряда «Россия».